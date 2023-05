Medien: "Risse" zwischen Gladbach und Farke

IMAGO/Revierfoto

Daniel Farke wackelt in Gladbach

Für Borussia Mönchengladbach neigt sich eine enttäuschende Saison ihrem Ende entgegen. Die Stimmung ist nach der deutlichen Niederlage gegen Borussia Dortmund im Keller. Zudem wackelt Gladbach-Trainer Daniel Farke.

Wie "Sky" berichtet, ist es am Niederrhein am Dienstag zu einer Krisensitzung gekommen. So habe Sportvorstand Roland Virkus sowohl die Mannschaft als auch das Trainerteam auf die verbleibenden Spiele gegen Bayer Leverkusen und den FC Augsburg eingeschworen. Gladbachs Sportchef soll hierbei besonders die Spieler in die Pflicht genommen haben.

In den vergangenen Wochen enttäuschte die Fohlen-Elf in der Bundesliga auf ganzer Linie. Bei der jüngsten 2:5-Niederlage gegen den BVB präsentierte sich die Borussia vor allem in der Defensive wieder einmal äußerst anfällig.

Cheftrainer Farke steht am Ende seiner ersten Saison bereits mächtig unter Druck. "Wir wollen die Saison jetzt zu Ende spielen, auch mit diesem Trainer. Es steht nicht zur Debatte, dass wir uns in den nächsten beiden Wochen von Daniel Farke trennen", erklärte Virkus auf zuletzt Nachfrage der "Rheinischen Post".

Nach dem 34. Spieltag will der Verein dann die verkorkste Saison analysieren. Ob Farke auch noch in der nächsten Spielzeit an der Seitenlinie steht, ist ungewiss. Laut "Sport Bild" sei es "unwahrscheinlich", dass die Zusammenarbeit zwischen Virkus und dem 46-Jährigen über den Sommer hinaus fortgesetzt wird.

"Risse" in Gladbach

Zuletzt sollen sich "Risse" zwischen Gladbach und Farke gebildet haben. Besonders die Gerüchte über eine vorzeitige Entlassung und das zunächst ausbleibende Dementi sollen den Coach getroffen haben.

Die "Bild" enthüllte am Montag drei Namen, die bei einer Trennung vom 46-Jährigen ins Spiel kommen könnten. So sollen Gladbachs aktueller U23-Coach Eugen Polanski sowie Gerardo Seoane und Ralph Hasenhüttl zum engsten Kandidatenkreis zählen.

Oliver Glasner, der Eintracht Frankfurt am Saisonende verlassen wird, und Lucien Favre, dessen Rückkehr im letzten Jahr auf der Zielgeraden gescheitert war, seien hingegen keine realistischen Optionen.