Enthüllt: Bayern-Bosse bestellten Mannschaftsrat ein

Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn vom FC Bayern schworen die Mannschaft auf den Titelkampf ein

Der FC Bayern darf sich im Titelkampf mit dem BVB keinen Ausrutscher mehr erlauben, sonst wird in dieser so turbulenten Saison womöglich auch das Minimalziel Meisterschaft verfehlt. Daher haben die Münchner Bosse nun Teile der Mannschaft für eine Extra-Sitzung einbestellt.

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe haben die Spieler auf den Bundesliga-Endspurt eingestellt. Auf der Geschäftsstelle an der Säbener Straße bestellten sie den Mannschaftsrat für einen Gipfel ein.

"Die Wochen waren für den Verein, für uns als Mannschaft nicht einfach. Deswegen haben wir uns noch einmal gesammelt, gesprochen, an welchen Stellschrauben wir drehen können", bestätigte Thomas Müller gegenüber "Sport Bild".

Neben dem Bayern-Urgestein waren auch Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Kingsley Coman bei der Runde anwesend.

Bayern-Bosse wollten Leistungsschwankungen verstehen

Auf der geheimen Sitzung wurden zwei Aspekte im Besonderen besprochen. Einerseits habe die Führungsriege verstehen wollen, warum die Mannschaft 2022/2023 derart große Leistungsschwankungen zeigte. Top-Leistungen in der Bundesliga und Champions League, wo man nach einer beeindruckenden Gruppenphase und den überzeugenden Siegen gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinale zu den absoluten Titel-Favoriten zählte, stehen für die Bosse unerklärliche Niederlagen wie in Mainz (1:3) gegenüber.

Andererseits wollten Kahn und Salihamidzic die Spieler an ihren eigenen Erfahrungen teilhaben lassen, wie etwa am Herzschlag-Finale der Saison 2000/2001, als die heutigen Bayern-Bosse dem FC Schalke 04 erst in der Nachspielzeit durch ein Freistoßtor von Patrik Andersson die Meisterschale aus den Händen rissen.

Bei Thomas Müller kam dieser Aspekt offenbar gut an: "Die Bosse haben ihre Erfahrung an uns weitergegeben. Das war ein guter Austausch."

Bei dem Austausch, der "Sport Bild" zufolge in Zukunft gepflegt werden soll, wurde zudem besprochen, dass die Spieler nach der angedachten Meisterfeier in den Urlaub dürfen. Benefiz- oder Testspiele, die nach der gestrichenen Australien-Reise theoretisch noch auf die Profis hätten zukommen können, wird es also nicht geben.