VfB Stuttgart buhlt um Guirassy-Nachfolger

Andy Mead

Eduvie Ikoba wird mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht

Noch steht nicht fest, in welcher Liga der VfB Stuttgart in der kommenden Saison an den Start gehen wird. Das hält die Schwaben aber offenbar nicht davon ab, schon mal am Kader für die Spielzeit 2023/24 zu basteln. In diesem Zuge soll der aktuelle Tabellenvorletzte der Bundesliga einen neuen Stürmer ins Visier genommen haben.

Wie das Portal "Nemzeti Sport" in dieser Woche berichtete, ist der VfB Stuttgart einer von zwei namhaften Klubs, die sich um die Dienste von Eduvie Ikoba bemühen. Der 25-jährige US-Amerikaner steht derzeit beim ungarischen Erstligisten Zalaegerszegi TE FC unter Vertrag und überzeugte in der bisherigen Saison mit 13 Toren in 32 Pflichtspielen. Bei dem anderen interessierten Klub soll es sich um Celtic Glasgow aus Schottland handeln.

Auf das kolportierte Interesse der beiden Vereine angesprochen, gab sich der Stürmer im Interview mit dem Portal "Yanks Abroad" zunächst zurückhaltend. Seine sportliche Zukunft sei noch "etwas unsicher", da sein Vertrag in Ungarn noch zwei Jahre laufe, betonte Ikoba.

Gleichzeitig öffnete der Stürmer die Tür für seinen Abschied. "Ich bin mir nicht sicher, was die Zukunft für mich bringt, ob ich bleibe oder gehe. Bis ich etwas anderes höre oder einen Vertrag unterschreibe, mit dem ich den nächsten Schritt meiner Laufbahn gehen kann, rechne ich damit, dass ich auch weiterhin bei Zalaegerszegi spiele."

Ein Wechsel in eine stärkere Liga sei jedoch etwas, das er "definitiv in Betracht ziehen würde", erklärte der US-Amerikaner. "Aber für einen Profi ist es nicht ratsam, zu weit nach vorne zu schauen. Ich möchte die Saison gut beenden und dann im Sommer mit meinem Berater und dem Verein über alles weitere reden."

Braucht der VfB Stuttgart einen neuen Stürmer?

Sollte sich der VfB tatsächlich um Ikoba bemühen, käme dies nicht überraschend. Die Schwaben werden im Sommer höchstwahrscheinlich einen Nachfolger für Serhou Guirassy brauchen. Zwar verfügt Stuttgart über eine Kaufoption für den derzeit aus Rennes ausgeliehenen 27-Jährigen. Doch der Stürmer erklärte erst Anfang Mai, dass er "viele Optionen" habe, ein Verbleib nur eine davon sei.

Dazu könnte ein fester Kauf am Ende auch am Geld scheitern. Zwischen neun und zwölf Millionen müsste der VfB für Guirassy nach Rennes überweisen. Geld, das wohl nur im Fall des Klassenerhalts vorhanden wäre.