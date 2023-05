"Phantom" will Bellingham vom BVB loseisen

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Jude Bellingham wird den BVB wohl verlassen

Real Madrid will Jude Bellingham, Jude Bellingham will zu Real Madrid - doch noch steht Borussia Dortmund einem Transfer im Weg. Die Königlichen wollen offenbar zeitnah mit dem BVB über einen Deal verhandeln.

Laut "Sport Bild" will sich Real Madrid noch in dieser Woche in Dortmund melden. Geschäftsführer José Ángel Sánchez soll demnach die Gespräche mit dem BVB führen. Der 56-Jährige wird in Spanien auch "das Phantom" genannt, schließlich arbeitet der Funktionär beim amtierenden Champions-League-Sieger überwiegend im Hintergrund.

Doch nun muss Sánchez in die Offensive gehen, um Bellingham aus Westfalen loszueisen. "Sport Bild" zufolge wird sich der Fixbetrag für den 19-Jährigen "bei etwas über 100 Millionen Euro" bewegen. Dazu kommen noch Bonuszahlungen, über deren Höhe das Sportmagazin keine konkreten Angaben machen konnte.

Zwischen Real und Bellingham soll derweil schon fast alles klar sein. Der zentrale Mittelfeldspieler erhält bei den Königlichen wohl ein Arbeitspapier bis 2029. Hierfür wird Bellingham offenbar mit einem galaktischen Gehalt von rund 20 Millionen Euro pro Jahr entlohnt.

BVB reagiert auf Gerüchte um Jude Bellingham

"Dass die Gerüchte um Jude Bellingham jetzt noch einmal Fahrt aufnehmen, ist nicht verwunderlich. Wir hatten das in den letzten Jahren sehr, sehr häufig. Es geht auch in den anderen Ligen jetzt in die Endphase", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt über die Spekulationen bei "DAZN".

Der englische Nationalspieler besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. An einem vorzeitigen Abgang aus Dortmund zweifelt aber kaum noch jemand. Seit Monaten ranken sich Gerüchte um die Zukunft von Bellingham. Der FC Liverpool sowie Manchester City sollen lange im Transfer-Poker mitgemischt haben, doch nun ist die Wahl dem Vernehmen nach auf Real Madrid gefallen.