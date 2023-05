Neuer Eintracht-Coach? Jaissle blendet "Versuchung" aus

IMAGO/GEPA pictures/ Walter Luger

Matthias Jaissle könnte bald Eintracht Frankfurt trainieren

Er gewann 2022 die Europa League mit Eintracht Frankfurt und führte die Hessen 2023 ins Finale des DFB-Pokals, dennoch verkündete die SGE vor gut einer Woche, dass man die Zusammenarbeit mit Trainer Oliver Glasner am Ende der Spielzeit aufkündigen werde. Wer auf den Österreicher folgt, ist noch offen. Ein heißgehandelter Kandidat hat sich nun zu Wort gemeldet.

"Nach intensiven Gesprächen und einer ausführlichen Analyse mit Oliver Glasner hat sich Eintracht Frankfurt entschieden, die Zusammenarbeit im Anschluss an die Spielzeit 2022/23 zu beenden" - mit diesen Worten ließen die Adlerträger am 9. Mai die Bombe platzen. Erfolgscoach Oliver Glasner hat keine Zukunft mehr in der Mainmetropole, ein neuer Übungsleiter soll das Zepter bei der Eintracht übernehmen.

In der Folge schossen einige Namen ins Kraut, die die Nachfolge des 48-Jährigen antreten könnten. Vor allem Dino Toppmöller, der Julian Nagelsmann unter anderem beim FC Bayern assistierte, und Matthias Jaissle, der seit 2021 bei RB Salzburg an der Seitenlinie steht, kristallisierten sich schnell als Top-Kandidaten heraus. Letzterer hat sich nun zu Wort gemeldet.

"Ich habe mir angewöhnt, wirklich alles auszublenden", erklärte Jaissle, von der "SZ" mit den Gerüchten um seine Person konfrontiert. "Ich will den Versuchungen gar nicht widerstehen müssen." Ein Ausweichmanöver, das vielsagender kaum sein könnte, legt es doch sehr nahe, dass der Job in Frankfurt eine solche "Versuchung" für ihn ist.

"Großer Energieverlust" durch Gerüchte um Job bei Eintracht Frankfurt?

Er habe "als Spieler die Erfahrung gemacht, dass ein Karriereplan in dem Job keinen Sinn macht", so Jaissle weiter. "Sich mit der Frage zu beschäftigen, was vielleicht mal wäre und was kommen könnte, wäre für mich ein großer Energieverlust."

Jaissle stand sieben Jahre bei der TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag, für die er unter anderem 31 Mal in der Bundesliga auflief. Verletzungen setzten ihn während seiner Laufbahn allerdings insgesamt rund drei Jahre außer Gefecht, letztlich hängte der Verteidiger die Fußball-Schuhe mit nur 25 Jahren an den Nagel.

Als Trainer könnte Jaissle nun allerdings die Karriere bevorstehen, die ihm als Spieler verwehrt blieb. Mit Salzburg feierte er 2021/22 das Double und wurde zum Trainer des Jahres gekürt. Der Wechsel in eine der europäischen Top-5-Ligen wäre der logische Schritt. Jaissles Vertrag bei RB endet zwar erst im Sommer 2025, die Mozartstädter legten umworbenen Spielern oder Trainern in den vergangenen Jahren allerdings selten Steine in den Weg.