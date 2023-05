Entscheidung um Neuer-Strafe gefallen

IMAGO/Mladen Lackovic

Arbeitet an seinem Comeback: Manuel Neuer vom FC Bayern

Nach der Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic hatte Kapitän Manuel Neuer mit seinem öffentlichen Angriff auf die Führung des FC Bayern für gewaltigen Ärger beim Rekordmeister gesorgt. Lange war nicht klar, ob der Nationalkeeper dafür eine Strafe zu erwarten hat. Nun ist die Entscheidung offenbar gefallen.

Zwischen Manuel Neuer und den Verantwortlichen des FC Bayern ist nach Angaben von "Sport Bild" mittlerweile alles geklärt. Es habe eine Aussprache gegeben, in der Neuer eigene Fehler eingeräumt haben soll.

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des Rekordmeisters, und Sportvorstand Hasan Salihamidzic haben anschließend von einer Geldstrafe für den 37-Jährigen abgesehen, heißt es weiter.

Manuel Neuer hatte die Vereinsführung nach der Entlassung seines Torwarttrainers und engen Vertrauten Toni Tapalovic heftig angegriffen. In Interviews mit der "Süddeutschen Zeitung" und "The Athletic" hatte Neuer, der zuvor bei einer Skitour einen komplizierten Beinbruch erlitten hatte und für den Rest der Saison ausfiel, die Entscheidung heftig kritisiert: "Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen."

FC Bayern: Manuel Neuer bei allen Gesprächen dabei

Klub-Präsident Herbert Hainer hatte sich nach den Aussagen des Führungsspielers "enttäuscht" gezeigt, zwischenzeitlich war darüber diskutiert worden, Neuer die Kapitänsbinde zu entziehen. Von Neuer selbst gab es seither keinerlei weitere Stellungnahme mehr zum Fall Tapalovic.

Seinem Standing innerhalb der Mannschaft hat der Wirbel um den Schlussmann indes offenbar nicht geschadet. Obwohl er aufgrund seines Schien- und Wadenbeinbruchs in den vergangenen Monaten kein aktiver Bestandteil des Kaders war, sei er "Sport Bild" zufolge sehr nah an der Mannschaft und bei allen Gesprächen dabei gewesen.

Sportlich ist Manuel Neuer derweil auf dem Weg zu seinem Comeback. Inzwischen arbeitet er wieder auf dem Trainingsplatz, nun unter Tapalovic-Nachfolger Michael Rechner.