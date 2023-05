Hinteregger bewertet Glasner-Aus

Norbert SCHMIDT via www.imago-images.de

Glasner und Hinteregger arbeiteten bei Eintracht Frankfurt zusammen

Martin Hinteregger hat sich äußerst verwundert über das Aus von Cheftrainer Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt gezeigt und indirekt Kritik am Vorgehen der SGE-Bosse geäußert.

Es ist gerade einmal ein Jahr her, da jubelten Martin Hinteregger und Oliver Glasner gemeinsam erst in Sevilla am Finalort und dann am Frankfurter Römer über den Europa-League-Triumph der Eintracht.

Während Hinteregger seine Fußballschuhe hiernach an den Nagel hängte, wollte Glasner die erfolgreiche Zeit bei der SGE fortsetzen. Doch seit Kurzem steht fest, dass sich die Wege am Saisonende trennen werden. Nach dem DFB-Pokalfinale Anfang Juni ist überraschend Schluss für den über weite Strecken sehr erfolgreichen Trainer.

Eine Entscheidung, die vom Vorstand der SGE getroffen wurde und in Fankreisen viel Ärger auslöste. Auch Ex-Profi Hinteregger zeigte sich "überrascht" vom Aus seines österreichischen Landsmannes, wie er "Sport Bild" verriet. "Ich habe schon gedacht, dass er eine neue Ära prägen wird", sagte der ehemalige Abwehrspieler und fügte an: "Es wird sicher schwer, jemanden besseren zu finden als Oliver." Der 48-Jährige sei ein "absoluter Glücksfall" gewesen.

Laut Hinteregger habe es nur an "kleinen Puzzle-Stückchen gelegen, dass man nicht ganz oben angreifen" konnte. Zwei davon detaillierte der Österreicher: "Vielleicht ein Kostic-Ersatz und ein, zwei Abwehrspieler."

Glasner habe die letztjährigen Neuzugänge "vielleicht nicht alle so gebrauchen können, die Eintracht vielleicht wirtschaftlich nicht alle Wünsche erfüllt", mutmaßte der 30-Jährige.

Der neue Cheftrainer, dessen Name Dino Toppmöller lauten könnte, werde jedenfalls ganz sicher kein leichtes Erbe haben, so Hinteregger weiter.

Nach den Erfolgen der Vergangenheit stehe nun ein Umbruch an. Eines der größten Probleme aus der Sicht des ehemaligen Verteidigers: "... wenn in Zukunft die absoluten Führungsspieler wegfallen - Sebastian Rode, Timmy Chandler oder Kevin Trapp. Ihre Bedeutung im Team und auch für die Fans darf man nicht unterschätzen."

Hinteregger selbst spielt nach seinem Rückzug aus dem Profi-Zirkus derzeit in der fünften Liga Österreichs bei SGA Sirnitz.