VfB Stuttgart vor Doppel-Wechsel auf Schlüsselposition?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Stehen beim VfB Stuttgart angeblich vor dem Aus: Florian Müller und Fabian Bredlow

Die Torhüter des VfB Stuttgart haben in dieser Saison nicht immer einen sattelfesten Eindruck hinterlassen. Nun sollen die Schwaben eine Entscheidung über Fabian Bredlow und Florian Müller getroffen haben.

Personal-Umbruch beim VfB Stuttgart auf der Schlüsselposition Torwart: Nach Angaben von "Sport Bild" sucht der abstiegsbedrohte Bundesligist für die kommende Saison auf dem Transfermarkt nach einem neuen Torhüter. Doch nicht nur das. Die bisherigen Platzhalter Fabian Bredlow und Florian Müller sollen den Klub zudem angeblich verlassen.

Bredlow hat Müller im Februar als Stammtorwart abgelöst, nachdem dieser mehrmals gepatzt hatte. Doch im Abstiegskampf blieb auch der 28-Jährige nicht ohne Fehler, zuletzt kostete er den Stuttgartern Punkte gegen Bayer Leverkusen, als er einen Elfmeter verursachte. Mittlerweile werde an Bredlows Tauglichkeit für die Bundesliga und gar für die 2. Bundesliga gezweifelt, so "Sport Bild".

Bredlow, der im Ländle noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, gilt somit als Abschiedskandidat im Sommer. In den letzten beiden Bundesliga-Spielen soll er dennoch zwischen den Pfosten stehen, da Trainer Sebastian Hoeneß vor den so wichtigen Spielen gegen Mainz 05 (Sonntag, 15:30 Uhr) und Hoffenheim (27. Mai, 15:30 Uhr) nicht noch einen Torwarttausch vornehmen will.

VfB Stuttgart im Abstiegskampf "verunsichert"

Ersatzmann Müller soll ebenfalls den Verein verlassen, gehört er dem Bericht zufolge doch zu den Topverdienern im Kader.

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hatte zum Torhüter-Problem in Stuttgart zuletzt Stellung bezogen und dieses mit einer "gewissen Anspannung" im "Abstiegsmarathon" begründet. "Es ist schon so, dass man da nicht immer am Leistungslimit arbeiten kann. Das verunsichert auch hier und da."

Bredlow selbst hatte sich Anfang Mai im "kicker" noch überzeugt davon gezeigt, dass der VfB Stuttgart in dieser Saison sicher die Klasse halten wird: "Ein Abstieg wird nicht passieren." Mit seiner persönlichen Situation hatte er sich "sehr zufrieden" gezeigt, konnte er den Stammplatz im Tor doch nach langem Warten in dieser Saison endlich erobern.