Schalke-Sportchef offenbart: "Wir haben uns geschämt"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Peter Knäbel zieht beim FC Schalke 04 die Fäden

Der FC Schalke 04 kämpft in der Fußball-Bundesliga um den Klassenerhalt. Vor den letzten beiden Spielen gegen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig beschwören die Königsblauen den Zusammenhalt in Gelsenkirchen.

Mit 30 Punkten rangiert der FC Schalke 04 kurz vor dem Saisonende auf dem Relegationsplatz der Fußball-Bundesliga. Die Ausgangslage ist für die Knappen keine einfache. Der VfB Stuttgart sitzt S04 mit 29 Punkten direkt im Nacken. Die verbleibenden Aufgaben gegen Eintracht Frankfurt (H) und RB Leipzig (A) sind schwierig.

Trotzdem herrscht auf Schalke selbst nach der jüngsten 0:6-Klatsche gegen den FC Bayern weiterhin Zuversicht. Besonders das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans sticht dieser Tage positiv heraus.

Während der Abstiegssaison 2020/21 war dies noch anders. Tiefpunkt war zweifelsohne der Fanangriff nach der Busrückkehr aus Bielefeld.

"Wenn du Angst hast, alles zu verlieren, merkst du erst, wie viel es dir bedeutet. Mit dem Fall ins Corona-Loch ist dieses Gefühl bei uns entstanden. Hinzu kam der sportliche Abstieg. Schalke steckte in der Sinnkrise. Viele Menschen haben gedacht: Jetzt könnte alles weg sein, jetzt schwimmt alles dahin", blickte S04-Sportvorstand Peter Knäbel im Gespräch mit der "Sport Bild" zurück.

Es seien "unglaublich schwierige Momente" gewesen, so der Funktionär. "Wir haben uns in diesen Tagen geschämt. Und in einem solchen Moment darf man sich schämen. Auch das ist Teil der Emotionalität. Doch an diesem Tag waren wir uns einig: Wir müssen jetzt den ersten Schritt nach vorne machen. Wir müssen Schalke den Stolz zurück geben", meinte Knäbel.

Das fordert Peter Knäbel vom FC Schalke 04

Inzwischen präsentiert sich der FC Schalke 04 wieder als echte Einheit. Damit dies so bleibt, stellt Knäbel eine klare Forderung an die Mannschaft.

"Es gibt Statistiken, in denen wird Gelsenkirchen als die Stadt mit der geringsten Lebensqualität in Deutschland geführt. Wir haben die Verpflichtung, den Menschen zu zeigen, wie man mit Rückschlägen umgeht, wie man kämpft", nahm der S04-Sportvorstand das Team in die Pflicht.

Bei Ralf Fährmann ist die Ansage angekommen. "Wir haben qualitativ nicht die beste Mannschaft der Liga. Wir müssen 120 Prozent geben, um wettbewerbsfähig zu sein. Wenn du das schaffen willst, brauchst du eine besondere Unterstützung, da musst du getragen werden. Das ist hier der Fall, dafür sind wird unglaublich dankbar", so der Keeper in der "Sport Bild".