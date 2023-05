Arsenal-Superstar beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Machte einst ein Probetraining beim FC Bayern: Martin Ödegaard (l.)

Dass der FC Bayern in der Lage ist, absolute Top-Stars aus der englischen Premier League unter Vertrag zu nehmen, zeigte der deutsche Rekordmeister im vergangenen Sommer mit der Verpflichtung von Sadio Mané. Nun soll ein weiterer Ausnahmekönner ins Münchner Blickfeld geraten sein.

Martin Ödegaard zählt spätestens seit dieser Saison in der Premier League zu den absoluten Top-Stars. Dank seiner Fabel-Saison hat der Spielgestalter des FC Arsenal große Begehrlichkeiten geweckt, auch der FC Bayern wird als potenzieller neuer Arbeitgeber gehandelt.

Das katalanische Portal "El Nacional" bringt die Münchner nun nämlich mit einer Verpflichtung des Norwegers in Verbindung. Cheftrainer Thomas Tuchel sei von den Qualitäten des Arsenal-Profis überzeugt, behauptet das Portal.

"Sky" zufolge ist Ödegaard in diesem Sommer allerdings "absolut kein Thema" beim FC Bayern - nicht verwunderlich, will man sich zur neuen Saison doch vielmehr auf der Sechser- und der Mittelstürmer-Position verstärken. In Leon Goretzka, Ryan Gravenberch, Joshua Kimmich und dem designierten Neuzugang Konrad Laimer sind außerdem bereits genügend Spieler für die Schaltzentrale im Kader. Darüber hinaus ist Marcel Sabitzer derzeit lediglich bis zum Saisonende an Manchester United ausgeliehen.

Ödegaard hatte einst als 15-Jähriger sein Profidebüt in seiner Heimat gegeben, im selben Jahr machte er zudem sein erstes Spiel für die A-Nationalmannschaft. Ein Jahr später zog es ihn nach Spanien zu Real Madrid. Die Königlichen hatten sich gegen zahlreiche Bewerber durchgesetzt, darunter auch den FC Bayern. Ödegaard hatte damals gar ein Probetraining in München absolviert.

Ödegaard gelingt Durchbruch erst beim FC Arsenal

In Spaniens Hauptstadt hatte sich Ödegaard letztlich jedoch nicht durchsetzen können, auch Leihstationen in den Niederlanden beim sc Heerenveen und bei Vitesse sowie beim LaLiga-Konkurrenten Real Sociedad änderten nichts an seinem Status bei Real. Für 35 Millionen Euro wurde der heute 24-Jährige im Sommer 2021 zum FC Arsenal transferiert.

Bei den Gunners gelang Ödegaard schließlich der Durchbruch zum absoluten Top-Spieler. Der Kapitän der norwegischen Nationalmannschaft überzeugte schon in seiner ersten Saison in der Premier League mit elf Torbeteiligungen in 36 Spielen. In 2022/23 fällt die Bilanz noch beeindruckender aus: In bislang 35 Liga-Partien schoss er 15 Tore und lieferte acht Vorlagen.

Zahlen wie diese haben "El Nacional" zufolge längst Paris Saint-Germain auf den Plan gerufen. PSG soll 65 Millionen Euro bieten - fraglich jedoch, ob der FC Arsenal angesichts eines Vertrags bis 2025 und eines deutlich höheren Marktwerts auf ein solches Angebot eingehen wird.