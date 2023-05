Müller von neuem Bayern-Heimtrikot begeistert

ADIDAS/ADIDAS

Bayern-Star Thomas Müller das neue Trikot für die Saison 2023/24

Schlicht gehalten mit weißer Brust und tiefroten Ärmeln: So wird der FC Bayern in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga auflaufen. Der neue Look begeistert auch Thomas Müller.

Die Münchner und Partner Adidas haben am Mittwoch das neue Heimtrikot des deutschen Fußball-Rekordmeisters präsentiert. Es erinnert an jenes aus der ersten Bundesliga-Saison der Bayern 1965/66.

"Die Farben Rot und Weiß begleiten mich schon mein Leben lang", sagte Profi Thomas Müller. Das Shirt stehe "mit unseren traditionellen Farben für die Erfolgsgeschichte des FC Bayern München".

Neues Bayern-Trikot: Müller und Magull gefällt die schlichte Gestaltung

Lina Magull meinte: "Wer an den FC Bayern denkt, hat sofort Bilder in rot und weiß vor Augen. Schon als Kind war mein Zimmer in diesen Farben gestaltet." Sie auf dem Platz tragen zu dürfen sei "ein Traum. Wir wollen diesen Farben gerecht werden."

Die Innenseite des Kragens zeigt den Schriftzug "Rot & Weiß ein Leben lang" - eine Anspielung auf eine der Vereinsstatuten, die besagt, dass Heimtrikots rot und weiß sein müssen.

Das Trikot besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester und kostet in der Fan-Version 100 Euro. Es wird erstmals im Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr/Sky) getragen.