Die fatale Fehleinschätzung von Uli Hoeneß

IMAGO/Alberto Gardin / LiveMedia

Toni Kroos tritt mit Real Madrid im Halbfinale der Champions League an

Sicher ist: Wenn Real Madrid am Mittwochabend zum Halbfinal-Rückspiel bei Manchester City antritt, wird Toni Kroos auf Seiten der Königlichen wieder einmal die Fäden im Mittelfeld ziehen. Der Ex-Nationalspieler ist beim Titelverteidiger weiterhin unverzichtbar, mit seinen Leistungen straft er zugleich einen gewissen Uli Hoeneß vom FC Bayern Lügen.

Toni Kroos ist ein echter Dauergast im Halbfinale der Champions League. Bereits zum zehnten Mal in den vergangenen zwölf Jahren steht der 33-Jährige in der Königsklassen-Vorschlussrunde. Auch in dieser Saison zählt der Weltmeister von 2014 mit seinen starken Leistungen zu den unangefochtenen Stammspielern von Cheftrainer Carlo Ancelotti.

Im Halbfinal-Hinspiel gegen Manchester City untermauerte Kroos erneut seine Wichtigkeit für Real Madrid. Mit einer Passquote von 95 Prozent bewies der zentrale Mittelfeldmann, noch immer auf absolutem Top-Niveau glänzen zu können. Zudem agiert Kroos seit dem Abgang von Abräumer Casemiro in einer defensiveren Rolle und weiß im Spiel gegen den Ball ebenfalls zu überzeugen.

In der spanischen Hauptstadt wird der Kreativspieler deshalb hochgeschätzt. Eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags soll dem Vernehmen nach nur noch Formsache sein.

Hoeneß kritisiert Kroos - dieser schlägt zurück

Ganz anders seine Wahrnehmung in der Heimat, schließlich wurde der Greifswalder in Deutschland aufgrund seiner Spielweise in den vergangenen Jahren immer wieder kritisch beäugt. Bisweilen fällt auch der abwertende Spitzname "Querpass-Toni", wenn Kroos hierzulande beurteilt wird.

Besonders kritisch haate sich Uli Hoeneß nach der Europameisterschaft 2021 geäußert. "Seine Art zu spielen, ist absolut vorbei", urteilte der Ehrenpräsident des FC Bayern nach dem Achtelfinal-Aus gegen England im "Sport1-Doppelpass". "Bei anderen Teams geht es mit Zug nach vorne, und bei uns wurde quer gespielt, quer gespielt, quer gespielt", redete sich Hoeneß in Rage.

Eine verbale Spitze, die Kroos nicht auf sich sitzen lassen wollte. "Motiviert" habe ihn die Kritik "definitiv nicht", erklärte der Real-Star im vergangenen Sommer im Rahmen der "Sport Bild"-Awards.

"Geärgert vielleicht anfangs kurz, weil ich doch im ersten Moment etwas mehr Sachverstand erwartet hatte. Auch anhand der Fakten, die damals schon dagegen sprachen und es heute noch widersprechen", stichelte Kroos in Richtung dem Bayern-Macher.

"Kroos wird als größter deutscher Spieler in die Geschichte eingehen"

Am Tegernsee dürfte man also ganz genau hinschauen, wenn der ehemalige Bayern-Profi am Mittwochabend (21 Uhr im LIVE-Ticker) mit Real Madrid um den Einzug in das Königsklassen-Finale kämpft.

"Ich glaube, man hat gesehen, dass wir absolut auf Augenhöhe sind. Wir haben gezeigt, was wir entgegenzusetzen haben", sagte Kroos nach dem 1:1 im Halbfinal-Hinspiel gegen Manchester City bei "Amazon Prime Video". Real Madrid stünde "wahrscheinlich das schwierigste Auswärtsspiel bevor, das es aktuell gibt im europäischen Fußball".

Beeindruckend bleibt: Sollte Kroos mit den Königlichen die Hürde Manchester City überwinden und anschließend das Finale gegen Inter Mailand gewinnen, winkt ihm der insgesamt sechste (!) Champions-League-Triumph seiner Karriere.

"Kroos wird mit seinen gewonnenen Titeln nicht nur als erfolgreichster, sondern aus meiner Sicht als größter deutscher Spieler in die Geschichte eingehen", legte sich TV-Experte Dietmar Hamann zuletzt in seiner "Sky"-Kolumne fest. "Um mit dem Druck in einem Verein wie Real Madrid über Jahre so umzugehen wie er - dazu braucht es große spielerische Klasse und mentale Stärke", hielt der Vize-Weltmeister von 2002 fest.

Mit einer starken Leistung gegen Manchester City könnte Kroos weiter an seinem Legendenstatus arbeiten.

Jannik Kube