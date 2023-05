Titel-Glücksbringer von BVB-Boss Watzke enthüllt

IMAGO/Moritz Mueller

BVB-Boss Watzke in seinem Aberglaube-Pullover

Damit der Meister der Fußball-Bundesliga nach zehn Jahren erstmals nicht mehr FC Bayern heißt, lässt man beim BVB nichts unversucht. Schon seit Januar hat Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke daher immer einen Glücksbringer dabei, dessen Einsatz mit zunehmenden Temperaturen immer schwieriger wird.

In der Saison 2011/2012 durfte Borussia Dortmund am Saisonende zuletzt die Meisterschale in die Höhe recken. Seitdem scheiterten die Schwarz-Gelben Jahr für Jahr bei der Titeljagd am FC Bayern, der meist mit großem Vorsprung triumphierte.

In diesem Jahr sieht das anders aus: Nur ein Punkt trennt die Kontrahenten vor dem vorletzten Bundesliga-Spieltag, die Münchner haben 68 und die Dortmunder 67 Zähler gesammelt.

Der BVB profitierte in diesem Jahr vor allem von einer starken Rückrunde. Seit Januar gingen nur zwei Bundesliga-Spiele verloren. Doch woran liegt die starke Serie der Westfalen? Möglicherweise auch an BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Dieser trägt nämlich seit Jahresbeginn bei jedem Spiel einen Glückspullover, wie "Sport Bild" nun enthüllte.

Seit dem 4:3-Sieg über den FC Augsburg Ende Januar hat Watzke einen bestimmten Rollkragen-Pulli an (siehe Artikelbild). Weil dieser so viel Glück brachte, will der 63-Jährige das Kleidungsstück am liebsten gar nicht mehr ablegen und erst ausziehen, wenn der Titel eingetütet ist.

Dafür muss die Borussia allerdings auf einen Ausrutscher des FC Bayern hoffen und selbst die Spiele in Augsburg (Sonntag, 17:30 Uhr) und gegen Mainz (27.05., 15:30 Uhr) gewinnen.

Übrigens: In seinem Glücksbringer-Pullover verpasste Watzke nur ein einziges Spiel. Dieses war ausgerechnet die Niederlage beim FC Bayern (3:4), als der BVB-Boss mit einem Infekt passen musste.

Watzke-Wunsch: Erfolg für BVB und auch für Klopp

Neben Watzke drückt auch Ex-Coach Jürgen Klopp der Borussia die Daumen, wie er zuletzt betonte. "Nach elf Jahren gehört die Schale einfach mal wieder nach Dortmund", sagte der Liverpool-Trainer unter anderem.

Worte, die Watzke gefallen. "Ich habe noch regelmäßig Kontakt zu Jürgen, [...] und ich hoffe, er hat Recht", sagte Watzke der "Sport Bild" und fügte an: "Mein Wunsch wäre: Wir holen die Meisterschaft, und Jürgen schafft es mit Liverpool doch noch in die Champions League."

Ein Punkt trennt die Reds derzeit von Platz drei und vier. Allerdings haben die dort platzierten Manchester United und Newcastle United noch ein Spiel weniger.