Medien: Hertha-Legende könnte Dardai unterstützen

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Pal Dardai hofft weiter auf den Klassenerhalt von Hertha BSC

Der sportliche Fokus bei Hertha BSC ist dieser Tage voll auf das Spiel gegen den VfL Bochum am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) gerichtet. Hinter den Kulissen wird allerdings bereits an verschiedenen Zukunftsszenarien gearbeitet. Unter anderem geht es um die mögliche Weiterbeschäftigung von Interimscoach Pal Dardai und auch um den geplanten Einstieg von Investor 777, der sogar indirekt auf dem Trikot landen könnte.

Nachdem der "kicker" vor Kurzem berichtete, dass Hertha BSC intensiv darüber nachdenkt, mit Pal Dardai in die neue Saison zu gehen, vermeldet nun auch "Sport Bild", dass die Berliner langfristig mit Dardai planen. Allerdings soll der Ungar laut dem Bericht des Sportblattes "nur" im Abstiegsfall die Wunschlösung als Coach für den Neuaufbau sein.

Nach "kicker"-Infos wäre Dardai hingegen auch bei Klassenerhalt der Top-Kandidat für den Neu-Anlauf in der ersten Liga gewesen. "Sport Bild" hingegen hat erfahren, dass Dardai wohl eher eine wichtige Rolle in der Jugendarbeit übernehmen würde, sofern er das Team von Hertha BSC in seiner Mission retten kann.

Derzeit deutet aber mehr darauf hin, dass der Interimstrainer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, mit seinem Herzensklub absteigen muss.

Dardai und Covic spielten gemeinsam bei Hertha

Die Berliner befinden sich auf dem letzten Tabellenplatz, brauchen am Wochenende unbedingt einen Sieg im Keller-Duell gegen den VfL Bochum, um noch eine Chance auf Rettung zu haben. Misslingt diese, soll Dardai den radikalen Neuanfang in der 2. Bundesliga wagen

Rückt Ante Covic bei Hertha BSC auf?

Helfen soll ihm dabei möglicherweise Klub-Ikone Ante Covic. Der langjährige Berliner Fußballprofi, der sich seit Sommer 2021 (wieder) für die U23 des Klubs verantwortlich zeigt und zuvor auch schon kurzzeitig als Cheftrainer aktiv war (07/2019 bis 11/2019) könnte einer von Dardais Co-Trainern werden, spekuliert das Blatt. Zusammen sollen sie eine neue Mannschaft aufbauen.

Helfen könnte dabei Geld des designierten Investors 777. Noch ist allerdings nicht klar, ob sich der Klub und der Geldgeber tatsächlich einigen und ob die DFL den Einstieg zulässt.

Sollte es Grünes Licht geben, könnte 777 indirekt sogar auf dem Trikot landen, wie "Sport Bild" erfahren hat. Demnach könnte der Investor über eine Tochterfirma die Brust der Stars zieren.

Diese wird im Sommer frei, bis zu zehn Millionen Euro könnten so fließen, heißt es. Dringend benötigtes Geld in Berlin. Noch ist allerdings nichts spruchreif, genauso wie in sportlicher Hinsicht.