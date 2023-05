Leipzig-Spiel in Gefahr? FC Bayern bangt um Sommer!

IMAGO/Philippe Ruiz

Yann Sommer könnte dem FC Bayern am Wochenende fehlen

So richtig angekommen ist Torwart Yann Sommer beim FC Bayern bislang nicht. Während Stammkeeper Manuel Neuer an seinem Comeback arbeitet, ist der Winterneuzugang den Nachweis seiner Tauglichkeit für die Ansprüche des Rekordmeisters bislang schuldig geblieben. Dennoch war der Schweizer unter Trainer Thomas Tuchel bislang gesetzt - nun muss er aber eine Zwangspause einlegen.

Wie die Münchner am Mittwoch via Twitter bekanntgaben, verpasste Yann Sommer die Trainingseinheit am Vormittag aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden. Ob ein Einsatz im wichtigen Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) gefährdet ist, ließ der Tabellenführer offen.

ℹ Torwart Yann Sommer konnte am Mittwochvormittag nicht beim Mannschaftstraining des #FCBayern mitwirken. Der 34 Jahre alte Torwart musste aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden pausieren. — FC Bayern München (@FCBayern) 17. Mai 2023

Sollte Sommer tatsächlich nicht rechtzeitig fit werden, stünde mit Sven Ulreich immerhin ein erfahrener Ersatz bereit. In der laufenden Spielzeit kam der 34-Jährige wettbewerbsübergreifend bisher in acht Begegnungen zum Einsatz, fünf Mal hielt er seinen Kasten dabei sauber.

Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting trainierte derweil individuell, der schmerzlich vermisste Routinier absolvierte Laufrunden an der Säbener Straße.

Beim 4:2-Heimerfolg gegen den BVB am 1. April wirkte der Deutsch-Kameruner letztmals in einem Ligaspiel mit, seither setzten ihn Knieprobleme außer Gefecht.

FC Bayern will Angriff des BVB abwehren

Gegen Leipzig ist der FC Bayern zum Siegen verdammt, andernfalls könnte Verfolger Borussia Dortmund durch einen Sieg beim FC Augsburg am Sonntag am derzeitigen Spitzenreiter vorbeiziehen. Zwei Spieltage vor Schluss liegt nur ein Punkt zwischen den beiden Top-Teams.

Immerhin zeigte die Formkurve bei den sportlich zwischenzeitlich in Schieflage geratenen Münchnern zuletzt wieder nach oben. Gegen Hertha BSC (2:0), Werder Bremen (2:1) und den FC Schalke 04 (6:0) setzte sich der deutsche Branchenführer souverän durch.

Am Samstag soll die Serie ausgebaut werden - ob mit oder ohne Yann Sommer im Tor.