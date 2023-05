Reis lehnt öffentliches Training ab - Camp geplant

IMAGO/Revierfoto

Thomas Reis will mit dem FC Schalke 04 nicht öffentlich trainieren

Zwei Spieltage vor Schluss befindet sich der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga auf dem Relegationsrang. Um noch den Sprung ans rettende Ufer zu schaffen, lassen die Königsblauen nichts unversucht. Deshalb müssen nun auch die Fans zurückstecken.

Man kennt sie, die Bilder, die oft vor Derbys über die Bildschirme flimmern: Tausende Fans in Königsblau, die ihre Stars auf das anstehende und entscheidende Spiel einheizen. Gern mit Pyrotechnik, Spruchbändern und lauten Gesängen. Zwar geht es in den letzten beiden Saisonspielen nicht mehr gegen den BVB, dafür aber in zwei ebenso wichtige Partien.

Am Wochenende kommen nämlich die leistungsschwankenden Frankfurter in die Veltins-Arena. Dann soll unbedingt ein Sieg her, um wenigstens den Relegationsrang abzusichern oder sogar mit etwas Glück im Tableau weiter hoch zu klettern. Bereit erwähnte Anfeuerung durch die Fans wird es vor diesem Spiel aber wohl nicht geben.

Denn wie "Bild" berichtet, will sich S04-Coach Thomas Reis nicht in die Karten schauen lassen. Damit ist eine Idee gestorben, die Sport-Boss Peter Knäbel bei einer Sitzung am Wochenende vorgebracht haben soll. Demnach war geplant, am Donnerstag ein öffentliches Training am Feiertag (Christi Himmelfahrt/Vatertag) stattfinden zu lassen, um sich zusammen mit den Anhängern einzustimmen.

Doch Reis fürchtet, dass auch Späher der Eintracht anwesend sein könnten und möchte seine gegen die SGE geplante Taktik lieber hinter geschlossenen Türen einzustudieren.

Gelingt gegen die Hessen ein Sieg, soll danach der volle Fokus auf das letzte Spiel gegen RB Leipzig gerichtet werden - und zwar in Gelsenkirchen, um im Rhythmus zu bleiben.

Fährt Schalke 04 früher in Richtung Leipzig?

Geht das Spiel gegen die Frankfurter allerdings verloren, ist offenbar noch eine Art Mini-Trainingslager geplant.

Wie "Bild" weiter berichtet, will man in dem Fall entweder in der Nähe der Heimat ein Rettungs-Camp starten und sich komplett zurückziehen oder aber direkt in der Nähe von Leipzig. Die Entscheidung dürfte aber erst nach dem Spiel gegen die Eintracht fallen.

Schalke kann sich vor diesem Spieltag nicht aus eigener Kraft retten und ist auf die Ergebnisse der Konkurrenten angewiesen.