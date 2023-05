Sublizenz über DAZN: ZDF zeigt Champions-League-Finale

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/SID/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Das ZDF überträgt das Champions-League-Finale der Frauen

Der Streaming-Sender DAZN ermöglicht dem ZDF die Übertragung des Endspiels der Champions League zwischen den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und des FC Barcelona.

"Mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit des Frauensports zu erhöhen", sei über die Europäische Rundfunk-Union (EBU) unter anderem dem ZDF in Deutschland eine Sublizenz für die Übertragung des Finales verschafft worden, teilte das Unternehmen mit.

DAZN selbst wird das Spiel am 3. Juni in Eindhoven (16:00 Uhr) auf seinem kostenlosen und linearen Frauensport-Sender RISE übertragen, ebenso auf seinem YouTube-Kanal sowie über die DAZN-App. Sublizenzen erhielten außerdem die Sender ORF und SRF in Österreich und der Schweiz, hieß es weiter.