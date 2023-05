Medien: Arsenal an Bayern-Star interessiert

IMAGO/CB

Joao Cancelo (m.) ist an den FC Bayern ausgeliehen

Joao Cancelo wird den FC Bayern im Sommer voraussichtlich wieder verlassen. An Interessenten mangelt es dem Außenverteidiger anscheinend nicht. Mit dem FC Arsenal soll ein Spitzenklub aus der Premier League um den portugiesischen Nationalspieler buhlen.

Unter Thomas Tuchel ist Joao Cancelo beim FC Bayern gesetzt. Dennoch wird die Zusammenarbeit wohl nicht über die laufende Saison hinausgehen.

Schließlich ist Leihvertrag mit Manchester City offenbar eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro verankert. Eine Summe, die die Münchner auf keinen Fall auf den Tisch legen werden.

Aus diesem Grund bringen sich andere europäische Klubs bereits in Stellung. "The Telegraph" zufolge ist der FC Arsenal am 28-Jährigen interessiert. Die Gunners sollen allerdings befürchten, dass Manchester City den etatmäßigen Rechtsverteidiger nicht an den direkten Rivalen ziehen lässt. Immerhin konnten sich die Londoner bereits mit Gabriel Jesus und Oleksandr Zinchenko verstärken und die Skyblues auch deshalb in der Premier League ärgern.

Cheftrainer Mikel Arteta kennt Cancelo, der ebenfalls schon bei Real Madrid und dem FC Barcelona gehandelt wurde, noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Manchester City. So arbeitete der Spanier vor seinem Wechsel zum FC Arsenal noch als Assistent von Pep Guardiola.

Fester Wechsel zum FC Bayern unwahrscheinlich

Cancelo ist unter dem Star-Trainer in Ungnade gefallen. Deshalb zog der Abwehrmann im Winter per Leihe zum FC Bayern weiter.

Beim deutschen Rekordmeister gehört Cancelo spätestens seit der Ankunft von Tuchel dem Stammpersonal an. Seit der Verletzung von Alphonso Davies agiert der Portugiese als Linksverteidiger.

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg sei ein fester Transfer jedoch "sehr schwierig" zu realisieren. Selbst Cancelo höchstpersönlich gehe nicht davon aus, über das Saisonende hinaus beim FC Bayern zu spielen. Wie es für den Spieler weiter geht, ist somit völlig offen.