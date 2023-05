Nächstes aufwendiges Millionen-Projekt beim BVB

Krystof Kriz via www.imago-images.de

BVB investiert erneut in den Signal Iduna Park

Nicht nur die Kaderplanung von Borussia Dortmund läuft derzeit auf Hochtouren. Auch in Sachen Infrastruktur tut sich wieder einmal einiges beim BVB, der dafür eine Menge Geld in die Hand nimmt.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, läuft derzeit eine größere Baumaßnahme im Signal Iduna Park, der Heimspielstätte des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga: Die Dachträger der Westtribüne werden saniert.

"Im Norden und im Süden haben wir das im vergangenen Jahr bereits gemacht", sagte Stadionchef Christian Hockenjos der Regionalzeitung.

Auf die West- folgt im Spätsommer dann die Osttribüne. Im Herbst sollen die Bauarbeiten im größten reinen Fußballstadion Deutschlands abgeschlossen sein.

Dem Bericht zufolge investiert der BVB satte 1,5 Millionen Euro für die Maßnahme.

Im Winter hatte die Borussia bereits rund drei Millionen Euro locker gemacht, um neue Videoleinwände in und außen am ehemaligen Westfalenstadion zu installieren.

Eine Investitionssumme im zweistelligen Millionenbereich soll den "Ruhr Nachrichten" zufolge zudem die geplante Sanierung der Großküchen in der Arena verschlingen. Diese wird aber womöglich erst nach der EM 2024 durchgeführt.

BVB setzt im Titelkampf auf den Heim-Faktor

Pünktlich zu seinem 50. Geburtstag im kommenden Jahr wird das Stadion des BVB also an vielen Stellen im neuen Glanz erstrahlen. 81.365 Zuschauer finden derzeit Platz in der 1974 zur WM eröffneten Spielstätte.

Im engen Titelkampf der laufenden Saison gegen den FC Bayern könnte der Signal Iduna Park zum Zünglein an der Waage werden: Satte 43 Punkte und damit ligaweit die meisten holte der BVB vor heimischem Publikum 2022/2023 bereits (14 Siege, ein Remis, eine Niederlage).

Nachdem am kommenden Sonntag (17:30 Uhr) im Rahmen des 33. Spieltags das Auswärtsspiel beim FC Augsburg steigt, hofft man in Dortmund am 34. Spieltag erneut auf den Heim-Faktor. Dann gastiert der FSV Mainz 05 beim BVB.