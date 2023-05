U17 schießt Portugal zum EM-Start ab - BVB-Talent trifft

IMAGO

BVB-Talent Almugera Kabar trifft für Deutschlands U17

Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist mit einem klaren Sieg in die EM-Endrunde in Ungarn gestartet. Auch ein BVB-Talent traf.

Die Auswahl von Trainer Christian Wück gewann in Debrecen gegen Portugal mit 4:0 (2:0). Noah Darvich vom SC Freiburg (32. Minute), der Dortmunder Almugera Kabar (39.) und Bayerns Robert Ramsak (59., 90.+4) trafen für die DFB-Junioren.

Weitere deutsche Gegner in der Gruppe C sind am Samstag Titelverteidiger Frankreich und am Dienstag Schottland. Das französische Team schlug die Schotten am Mittwoch 3:1. Wück sieht in der "starken Gruppe" jede Partie als "finales Spiel".

Für die deutsche U17 geht es nicht nur um eine gute EM-Platzierung, sondern auch um das WM-Ticket. Die fünf WM-Startplätze gehen an die vier Halbfinalisten sowie den Sieger eines Playoffs zwischen den beiden Viertelfinalisten, die die beste Gruppenphase gespielt haben.

Die Erst- und Zweitplatzieren der vier EM-Gruppen qualifizieren sich in Ungarn für das Viertelfinale am 27. Mai. Die Halbfinal-Partien werden am 30. Mai ausgetragen, das Endspiel findet am 2. Juni statt.