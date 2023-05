Wettbieten um Transfer-Ziel des FC Bayern nimmt Fahrt auf

IMAGO/Jane Stokes

Declan Rice wird beim FC Bayern gehandelt

Auf der Suche nach einem neuen Sechser wird auch West Ham Uniteds Declan Rice beim FC Bayern gehandelt. Nun wurde eine erste Mega-Offerte für den englischen Nationalspieler geleakt.

Dem Portal "Football Insider" zufolge will der FC Arsenal dem Londoner Stadtrivalen 85 Millionen Pfund (umgerechnet rund 98 Millionen Euro) für Rice anbieten. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler würde damit zum Rekord-Transfer der Gunners aufsteigen.

Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass sich West Ham auf diese Summe einlässt. Dem Vernehmen nach fordert der Tabellen-15. der Premier League nämlich mindestens 100 Millionen Pfund für Rice.

Gut aus Sicht seines Ausbildungsvereins: Das Interesse an Rice ist groß, es winkt ein Wettbieten.

Neben Arsenal, das sich in dem Poker wohl in der Pole Position befindet, soll auch der FC Chelsea ein Auge auf den 41-maligen Nationalspieler der Three Lions geworfen haben.

Hinzu kommt das angebliche Interesse des FC Bayern, über das zuletzt mehrere Medien übereinstimmend berichtet hatten. "Bild" zufolge soll Trainer Thomas Tuchel von den Abräumer-Qualitäten von Rice sehr überzeugt sein.

Declan Rice zu teuer für den FC Bayern?

Der Nachfolger von Julian Nagelsmann wünscht sich einen defensiv denkenden Akteur für die Mittelfeld-Zentrale, um Joshua Kimmich in der Arbeit gegen den Ball zu entlasten.

Die kolportierten Zahlen in der Personalie Rice dürften den FC Bayern allerdings eher abschrecken.

West Ham befindet bei seinem umworbenen Profi hingegen in einer komfortablen Situation. Der Vertrag von Rice ist zwar aktuell nur bis 2024 datiert, kann auf Grundlage einer vereinsseitigen Option aber im ein weiteres Jahr verlängert werden.

Rice war schon 2013 aus dem Nachwuchs des FC Chelsea zu den Hammers gewechselt. Seit 2017 gehört er dem Profi-Kader an.

Beeindruckende 241 Pflichtspiele (14 Tore) für West Ham stehen trotz seines noch recht jungen Alters bereits in seiner Vita.