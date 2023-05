Torwarttausch? Streich wird deutlich

Tom Weller/dpa

Möglicherweise verlässt Torwart Mark Flekken den SC Freiburg

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg will trotz des möglichen Abschieds von Stammkeeper Mark Flekken zum Saisonende vorerst keinen Wechsel im Tor vornehmen.

Der 29 Jahre alte Niederländer werde im letzten Heimspiel der Saison gegen den VfL Wolfsburg am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) "definitiv spielen", kündigte der Coach des badischen Fußball-Bundesligisten an. "Was danach kommt, schauen wir."

Es sei "gut möglich, dass Mark uns verlässt", sagte Streich. Flekken, der seit 2018 in Freiburg spielt, soll vor einem Wechsel nach England stehen. "Vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr, dann werden wir unsere weiteren Entscheidungen treffen", so Streich.

Zunächst muss sich Flekkens designierter Nachfolger, Freiburgs U-21-Nationaltorwart Noah Atubolu, aber noch gedulden. "Jedes Spiel, das er macht, ist gut", sagte Streich über den 20-Jährigen. Im Saisonendspurt gehe es aber eben noch um sehr viel. Die Breisgauer haben als Tabellenfünfter noch eine kleine Chance auf den erstmaligen Champions-League-Einzug.