Barca plant spektakuläres Tausch-Geschäft für Kimmich

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Joshua Kimmich ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Im Werben um Nationalspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern will der FC Barcelona angeblich gleich drei namhafte Stars in München anbieten, um die Ablösesumme zu drücken.

Es handelt sich dabei laut einem Bericht des spanischen Portals "Fichajes.net" um Andreas Christensen, Frenkie de Jong sowie den früheren BVB-Profi Ousmane Dembélé.

Alle drei wurden in der Vergangenheit bereits mehr oder weniger konkret beim FC Bayern gehandelt, sind also an der Säbener Straße zweifelsohne keine Unbekannten.

Barca sehe die Personalie Kimmich als zentral für seinen sportlichen Umbruch an, heißt es. Deswegen sollen die Katalanen bereit sein, das prominente Trio beim FC Bayern anzubieten. Die Vereinsführung des frischgebackenen spanischen Meisters wolle zunächst die Optionen abklopfen, um die Münchner dann von einem Kimmich-Transfer zu überzeugen.

Zuvor hatte die "Mundo Deportivo" Kimmich als eine "reale Option" für Barca bezeichnet. Der Leistungsträger des FC Bayern sei seit der Trennung von Ex-Cheftrainer Julian Nagelsmann nicht mehr glücklich an der Säbener Straße und denke über einen Abgang in Richtung Katalonien nach.

Andere spanische Medien hatten zuletzt auch darüber spekuliert, Kimmich könne ein Thema bei Real Madrid werden, sobald die Ära von Toni Kroos und Luka Modric endet.

Ist Joshua Kimmich beim FC Bayern "unverkäuflich"?

Dass der FC Bayern bei seinem Führungsspieler überhaupt gesprächsbereit sein könnte, scheint allerdings unwahrscheinlich.

"Sport1" zufolge sei Kimmich gar "unverkäuflich". Der 28-Jährige sei auf Jahre hinaus als zentrale Figur der Münchner Mannschaft vorgesehen. Zudem winke ihm die Beförderung zum Kapitän, sobald Manuel Neuer und Thomas Müller ihre Karriere beenden.

Um Kimmich auf dem Platz mehr Freiheiten zu geben, will Trainer Thomas Tuchel ihm zur neuen Saison einen defensiv denkenden Nebenmann an die Seite stellen.

Gerüchte ranken sich um Spieler wie Edson Álvarez (Ajax Amsterdam), der auch beim BVB ein Thema sein soll, sowie Declan Rice (West Ham United).