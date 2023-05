Klub-Boss bestätigt: BVB bei Supertalent ausgestochen

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kassierte eine Absage

Immer wieder sichert sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund aufstrebende Talente aus dem Ausland, zuletzt soll Sportdirektor Sebastian Kehl gar einen weiteren Coup gelandet haben. Doch nicht immer gehen die Pläne des BVB auf: Bei einem begehrten Youngster aus Ecuador geht Schwarz-Gelb nun leer aus.

Schon länger stand der Anfang Mai 16 Jahre alt gewordene Ray Kendry Paez schon auf dem Zettel der Scouts von Borussia Dortmund. Zu einem Wechsel zum BVB wird es jedoch vorerst nicht kommen. Sein Ausbildungsklub Independiente del Valle hat sich gegen die Offerte aus dem Ruhrgebiet entschieden, wie Klub-Chef Santiago Morales nun bestätigte.

"Wir haben Angebote von Borussia Dortmund und Manchester erhalten, aber der Klub, der das größte Interesse zeigte, war Chelsea. Sie kamen mit einer Delegation aus Verantwortlichen und Ärzten, um Tests zu machen", bekannte Morales bei "El Canal de Fútbol".

Da Paez allerdings noch nicht volljährig ist, musste bei dem Treffen auch der rechtliche Rahmen gesteckt werden. Der Deal sei aber besiegelt: "Heute kann ich sagen, dass Kendry in zwei Jahren zum FC Chelsea gehen wird." Wie hoch die Ablöse ausfallen wird, die Independiente del Valle für sein Ausnahmetalent erhält, verriet der Klub-Chef indes nicht.

BVB geht bei Supertalent leer aus

Paez gilt als das größte Juwel im ecuadorianischen Fußball. Der Youngster konnte in dieser Saison als 15-Jähriger sein Debüt in der Serie A feiern. Aktuell steht er bei bereits fünf Einsätzen im Oberhaus, in denen ihm sogar ein Tor gelang. Kurz vor seinem 16. Geburtstag lief er erstmals in der Copa Libertadores auf, dem höchsten internationalen Klubwettbewerbs des Kontinents.

Der Mittelfeldspieler spielt zudem für die U17-Nationalmannschaft seines Landes. Zwei Treffer in acht Partien gelangen ihm allein im Jahr 2023.

Im vergangenen Winter war erstmals über das Interesse von Borussia Dortmund berichtet worden, nachdem BVB-Scouts in Ecuador gesichtet worden waren.