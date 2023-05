Real und Bellingham ein "perfect match"

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Jude Bellingham könnte den BVB in Richtung Real Madrid verlassen

Jude Bellingham wird Borussia Dortmund aller Voraussicht nach im Sommer verlassen. Derzeit deutet alles auf einen Wechsel zu Real Madrid hin. Doch passt der Shootingstar des BVB eigentlich zu den Königlichen? Eine England-Ikone ist fest davon überzeugt.

Seit vielen Monaten wird über die Zukunft von Jude Bellingham spekuliert. Geht es nach den Verantwortlichen und Fans des BVB, soll der junge englische Nationalspieler, dessen Vertrag noch bis 2025 datiert ist, gern noch ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund spielen. Doch die Chancen auf einen Verbleib scheinen äußerst gering.

In den letzten Wochen brachte sich nämlich Real Madrid massiv in Stellung. Die Königlichen sollen sich mit Bellingham bereits über einen Wechsel einig sein und den Transfer nun forcieren. Real-Geschäftsführer José Ángel Sánchez wird in Dortmund zu Verhandlungen erwartet, wie zuletzt berichtet wurde.

Doch hat der 19-Jährige überhaupt das Zeug für den spanischen Rekordmeister? England-Ikone Michael Owen glaubt fest an seinen Landsmann.

Bei "DAZN" erklärte der langjährige Liverpool-Profi und heutige Klubrepräsentant, dass Bellingham zwar auch in der Premier League ein großes Thema sei, der größte Klub für den englischen Nationalspieler aber definitiv in Spanien warte: Real Madrid. Die Königlichen seien genau der richtige nächste Karriereschritt.

Der Grund: "Das Mittelfeld bei Real befindet sich im Umbruch, [Toni] Kroos (33) und [Luka] Modric (37) werden nicht mehr allzu lange dort spielen. Jude Bellingham würde sehr gut dorthin passen." Real und Bellingham? Für Owen ganz klar ein "perfect match".

Dass Bellingham sich laut Medienberichten bereits für die Königlichen entschieden haben soll, verwunderte Owen nicht.

Owen: Lob und kleiner Seitenhieb für den BVB

Der BVB "hat es in den vergangenen Jahren geschafft, junge Spieler zu verpflichten und sie weiterzuentwickeln", lobte der 43-Jährige und fügte deutlich an: "Jude Bellingham ist natürlich ein beeindruckender Spieler und es soll nicht respektlos gegenüber Dortmund klingen, aber wenn Real Madrid anfragt, ist das etwas Besonderes."

Zwischen dem spanischen Spitzenklub und Bellingham soll bereits Einigung über Vertragsdetails herrschen. Demnach wird der Mittelfeldspieler ein Arbeitspapier unterschreiben, das bis 2029 datiert ist. Dafür könnte er jährlich rund 20 Millionen Euro einstreichen.

In Ablösefragen müssen sich Real und der BVB derweil noch einigen. Laut "Sport Bild" soll es einen Sockelbetrag von rund 100 Millionen Euro geben, der durch leicht und schwerer erreichbare Bonuszahlungen noch deutlich ansteigen kann. Zuletzt hieß es, dass der BVB bis zu 150 Millionen Euro Ablöse für Bellingham fordert.