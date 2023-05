Papendick verabschiedet sich in Babypause - Ersatz steht

Darius Simka via www.imago-images.de

Laura Papendick hat bei Bayer Leverkusen vs. Rom ihren vorerst letzten Auftritt

Am Donnerstagabend steht für RTL-Moderatorin Laura Papendick der vorerst letzte Auftritt an. Nach dem Europa-League-Kracher zwischen Bayer Leverkusen und der AS Roma geht es in den Mutterschutz. Der Ersatz steht schon bereit.

Die Vorfreude auf ihr erstes Kind ist riesengroß. "Es gibt keinen schöneren Grund für mich bei den Finalspielen zu fehlen, als den, dass ich bald zum ersten Mal Mama werde. Darauf freue ich mich riesig", sagt Papendick, die ihre kommende Rolle als Mutter auch als "größtes Abenteuer" bezeichnet.

Schon bei den vergangenen Übertragungen der Europa League war der Babybauch der 34-Jährigen, die ihre Follower auf Instagram regelmäßig mit Schwangerschafts-Content versorgt, deutlich zu erkennen. Nun ist es bald soweit, dann sind Papendick und ihr Freund Alexander Hindersmann zu dritt. Es ist der vorläufige Höhepunkt ihrer Liebe, die 2021 begann.

Auch das Geschlecht des Kindes wurde schon verraten: Das verliebte Paar erwartet einen Jungen.

Papendick-Nachfolger steht bereits fest

Ganz einfach fällt Papendick der vorübergehende Abschied nicht, trotz aller Aufregung und Vorfreude auf den nächsten Lebensabschnitt. "Und trotzdem ist es schade, wenn man die ganze Saison über die beiden Wettbewerbe hautnah verfolgt und dann ausgerechnet bei den Spielen fehlt."

Wann sie wieder vor der Kamera stehen wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist bereits, dass Papendick zur neuen Europa-League-Saison zurückkehren wird. Mit "voller Energie" und als frischgebackene Mutter. Bis dahin müssen sich die Fußball-Fans also mindestens gedulden, um die Moderatorin wieder im TV zu sehen.

Für Papendick übernimmt im Saison-Endspurt ein alter Bekannter: Florian König. "Mit Flo hätte ich mir keine bessere Vertretung vorstellen können", sagt Papendick, die die Finalspiele nun als Fan am TV verfolgen will.

Schafft es Bayer Leverkusen ins Europa-League-Endspiel?

Bevor es soweit ist, darf die beliebte Moderatorin aber selbst noch einmal Stadionluft schnuppern und für RTL auf Sendung gehen. Und das bei einem Halbfinal-Rückspiel, das historisch werden könnte. Erstmals seit 21 Jahren könnte Bayer 04 Leverkusen wieder ein Europacup-Finale erreichen, gar seit 30 Jahren ist der Klub ohne jeden Titel.

Nach dem 0:1 im Hinspiel gegen AS Rom steht die Werkself vor einer ganz schweren Aufgabe. Die Partie sehen Sie live im Free-TV bei RTL (21:00 Uhr). Übertragungsstart für Papendicks letzte Sendung ist 20:15 Uhr.