Rätselraten um Terodde-Abschied auf Schalke

Simon Terodde (li.) wird den FC Schalke 04 verlassen

In der letzten Spielzeit schoss Simon Terodde den FC Schalke 04 mit sagenhaften 30 Toren in 30 Spielen noch zum Aufstieg, in der aktuellen Saison spielt der verdiente Torjäger allerdings selten eine große Rolle. Nun könnte es aufgrund der sportlichen Situation sogar zu einem eher unrühmlichen Abschied kommen.

Beim FC Schalke 04 sind derzeit alle Augen auf das Saisonfinale gerichtet. Am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) steht für die abstiegsbedrohten Königsblauen das ungemein wichtige Spiel gegen Eintracht Frankfurt an. Nur mit einem Sieg bleibt zumindest der Relegationsrang weiter in eigener Hand. Ein Umstand, der alle anderen Nebenschauplätze in den Hintergrund rücken lässt. So auch die mögliche Verabschiedung von Angreifer Simon Terodde, der S04 nach der Saison verlassen wird.

"Ich bin ehrlich, so weit habe ich noch gar nicht gedacht", sagte Teammanager Gerald Asamoah, als er von der "WAZ" darauf angesprochen wurde, dass Terodde (wohl) sein letztes Heimspiel für die Knappen absolviert. Eigentlich ein Grund, den 35-Jährigen, der mit starken Leistungen dazu beitrug, dass Schalke in 2022/23 wieder erstklassig spielen durfte, gebührend zu verabschieden.

In der Regel gibt es einen Bilderrahmen mit den schönsten Fotos als Geschenk, dazu Blumen, Fotos und nach Spielschluss auch eine Ehrenrunde. Doch all dies wird Terodde nicht bekommen.

"Der Druck ist so enorm, dass wir an so etwas heute gar nicht denken", fügte Asamoah an, der gleichzeitig zugab: "Das ist bitter, weil es Simon nicht gerecht wird."

Schalke 04: Sorgt Terodde selbst für das Abschieds-Highlight?

Wie die "WAZ" weiter berichtet, könnte Terodde selbst in dem Fall, dass Schalke auf dem Relegationsrang bleibt und dementsprechend zwei weitere Saisonspiele folgen - und damit auch eine Heimpartie - keinen "vernünftigen" Abschied bekommen. Denn auch dann wäre der Fokus laut der Zeitung voll auf das Entscheidungsspiel gerichtet.

Immerhin: Gegen Frankfurt dürfte Terodde aufgrund der Gelb-Sperre von Marius Bülter in die Startelf rücken. Im besten Falle könnte er auf diese Weise sowohl sich als auch den Schalke-Anhängern mit Toren den perfekten (Heim)-Abschied ermöglichen.