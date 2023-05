Überraschungs-Transfers? Dieses Profil sucht der FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Hasan Salihamidzic ist beim FC Bayern für die Kaderplanung verantwortlich

Nach einer insgesamt durchwachsenen Saison, die sogar titellos bleiben könnte, hat der FC Bayern die Situation auf dem Transfermarkt sehr genau im Blick. Das angebliche Such-Profil des deutschen Rekordmeisters könnte dabei für die ein oder andere Überraschung sorgen.

Wie die "tz" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, richten die Münchner ihren Fokus nämlich nicht nur auf die fußballerischen Qualitäten der potenziellen Neuzugänge. Auch deren Mentalität sei den Klub-Bosse extrem wichtig, heißt es.

Es gehe demnach nicht darum "nur große Namen" an die Säbener Straße zu locken. Das Erfolgsmotto "Mia san mia" solle beim FC Bayern dem Bericht zufolge wieder gestärkt werden.

Hintergrund: Trainer Thomas Tuchel soll einen eklatanten Mangel an Führungsstärke in der Mannschaft ausgemacht haben. Auch eine klare Hierarchie fehle dem Nachfolger von Julian Nagelsmann, heißt es. Diese Problemzonen seien bereits mehrfach in internen Gesprächen thematisiert worden.

Zu wenig Führungskraft beim FC Bayern

Tatsächlich fehlt mit Manuel Neuer der etatmäßige Kapitän seit seiner schweren Ski-Verletzung nach der WM.

Neuers Stellvertreter Thomas Müller und Joshua Kimmich vermochten es in seiner Abwesenheit nicht, das Team immer auf Kurs zu halten.

Weitere Mitglieder des Mannschaftsrats sind der formschwache Leon Goretzka sowie Kingsley Coman, der ebenfalls nicht die beste Saison seiner Karriere spielt.

FC Bayern: Mané-Transfer als Negativbeispiel?

Als Negativbeispiel könnte den Verantwortlichen des FC Bayern die Verpflichtung von Sadio Mané im vergangenen Sommer dienen. Der 31 Jahre alte Senegalese, den Sportvorstand Hasan Salihamidzic damals als "Weltklasse-Spieler" adelte, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen in München nicht einmal im Ansatz erfüllen.

Von den Mitspielern soll Mané nicht erst seit der handgreiflichen Kabinen-Attacke auf Leroy Sané isoliert sein. Führungskraft oder -wille ist bei ihm bislang gar nicht zu erkennen.

Den Transfer eines neuen Mentalitätsspielers hat der FC Bayern aber wohl schon unter Dach und Fach gebracht: Konrad Laimer, dessen Vertrag bei RB Leipzig ausläuft, soll bis 2027 in München unterschrieben haben.

Folgen noch einige Überraschungen auf den österreichischen Nationalspieler?