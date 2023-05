Experte kritisiert Nagelsmann-Berater

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Julian Nagelsmann musste Ende März seinen Hut beim FC Bayern nehmen

Nachdem in den letzten Tagen Aussagen von Volker Struth, dem Berater von Julian Nagelsmann, zu dem Aus seines Klienten beim FC Bayern hohe Wellen schlugen, hat sich nun TV-Experte Marcel Reif verwundert gezeigt über die Einschätzungen des Nagelsmann-Agenten.

Als Ende März die Entlassung von Julian Nagelsmann durchsickerte, gab es vielerorts überraschte Blicke. Zwar hatte der FC Bayern wenige Tage zuvor ein wichtiges Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen verloren (1:2) und damit auch die Tabellenführung abgegeben, doch die Münchner befanden sich zu diesem Zeitpunkt gleich in drei Wettbewerben noch in aussichtsreicher Position.

Aus dem Nichts kam das Aus des angezählten Cheftrainers dennoch nicht, das sah auch der langjährige TV-Kommentator und Fußball-Experte Marcel Reif so.

"Ich verstehe die Verärgerung bei Struth sehr gut, ich verstehe, dass Nagelsmann entsetzt war, bis zu einem bestimmten Grad", sagte Reif gegenüber "Bild", fügte jedoch vielsagend an: "Was mich ein bisschen erstaunt bei Volker Struth - das ist ein sehr erfahrener Berater: Wenn das wirklich so wäre, dass sie nicht den Hauch einer Ahnung hatten, dass Dinge sehr im Argen sind beim FC Bayern um diesen Trainer, dann haben die Bayern das Ganze auf eine Art unter der Decke gehalten, auch vor dem Betroffenen, dass ich mir das nicht vorstellen kann."

Es habe Hinweise gegeben, dass nicht alles rund lief. Allein die Tatsache, dass die Münchner einen Neun-Punkte-Vorsprung verspielten, sei deutlich genug gewesen. "Nicht, dass eine Entlassung bevorsteht, aber schon, dass sie unglücklich sind mit einigen Dingen", so Reif.

Reif: "Das war nicht der FC Bayern"

Aber: Nagelsmann sei, wie an einigen Stellen angenommen, ganz sicher nicht (allein deswegen) entlassen worden, weil er in der drauffolgenden Länderspielpause in den Kurz-Urlaub fuhr. Unabhängig davon, ob dieser Trip genehmigt war oder nicht.

Wäre er in Nagelsmanns Position gewesen, hätte er sich jedoch anders verhalten, sagte Reif und nahm hier auch seinen Berater in die Pflicht, der Nagelsmann auf die Wirkung der Bilder hätte hinweisen müssen.

"Ich war in Leverkusen im Stadion, ich habe die 1:2-Niederlage gesehen. [...] Das war unterirdisch. Das war nicht der FC Bayern", begann Reif. Dass ein solches Ergebnis und die Art, wie es zustande kommt, nicht folgenlos bleiben kann, habe auf der Hand gelegen. "Und dann auf die Idee zu kommen, Skifahren zu gehen!", wunderte sich Reif.

"Ich hätte mir das Spiel zwölf Mal angeschaut, wäre in einer verschlossenen Kabine geblieben und hätte so getan, als würde ich es mir noch ein weiteres Mal angucken." Wäre sportlich alles perfekt gewesen, hätte sich Nagelsmann den Kurz-Urlaub erlauben können.

So sei es aber "unglücklich" gewesen. "Es gab Fotos. Heile Welt im Zillertal, aber dein Team hat gerade so ein Spiel abgeliefert ...", schüttelte Reif den Kopf. "Dass sein Berater nicht geahnt haben will, dass das nicht gut ist ...", ließ Reif verwundert zurück.