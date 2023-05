Zig Trainings verpasst: BVB bangt um Jude Bellingham

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Bellingham könnte dem BVB in Augsburg fehlen

Ob Jude Bellingham am späten Sonntagnachmittag (17:30 Uhr) gegen den FC Augsburg mitwirken kann, ist derzeit offenbar völlig offen. Der Shootingstar von Borussia Dortmund hat bislang sämtliche Trainings vor dem vorletzten Spiel der Saison verpasst und droht auszufallen. Es wäre ein herber Rückschlag für den BVB im Titelkampf.

Zwei Partien hat Borussia Dortmund noch vor der Brust, um den Traum vom vom Titel am Leben zu halten. Derzeit deutet jedoch vieles daraufhin, als müsste BVB-Coach Edin Terzic im Auswärtsspiel beim FC Augsburg einen personellen Schock verdauen und sein Team umbauen.

Denn wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, gibt es schlechte Nachrichten von Überflieger Jude Bellingham.

Dieser hatte nach dem 5:2-Erfolg gegen Gladbach am letzten Wochenende eine Verletzung davongetragen, die bereits unmittelbar nach dem Spiel zu sehen war. Hiernach war der junge Engländer auf den Boden gesunken und hatte sich das rechte Knie gehalten. Die Hoffnungen, dass es sich dabei nur um ein kurzes Zwicken gehandelt haben könnte, haben sich nun wohl zerschlagen.

Nachdem Bellingham bereits die ersten beiden Trainings der aktuellen Woche verpasst hatte, offiziell aus Gründen der Belastungssteuerung, fehlte der Denker, Lenker und Taktgeber im Mittelfeld auch am Mittwoch und Donnerstag bei den Übungen der Schwarz-Gelben, wie die Zeitung vermeldete. Am Feiertag fehlte vom 19-Jährigen jede Spur, hieß es.

Die Zeit bis zum wichtigen Spiel in Augsburg wird also knapp. Am Samstag reist der BVB nach einem Training in Dortmund in die Fuggerstadt. Ob Bellingham dann mit an Bord ist, ist Stand jetzt noch offen.

BVB und Bellingham läuft die Zeit davon

Dass die Knie-Verletzung des von Real Madrid intensiv umworbenen Shootingstars so schlimm ist, verwundert. BVB-Coach Edin Terzic war am Samstagabend nach dem Schlusspfiff der Partie gegen Gladbach noch bemüht, die Sorgenfalten der Anhänger wegzuwischen. "Wir sind sicher, dass es nichts Dramatisches ist", hatte Terzic unter anderem gesagt.

Allerdings war Bellingham nach einem Schlag gegen sein Knie länger als womöglich geplant auf dem Feld geblieben, weil die Borussia zu diesem Zeitpunkt bereits sämtliche Wechselmöglichkeiten erschöpft hatte.

Gegen die Fohlenelf hatte Bellingham erneut eine Gala-Vorstellung hingelegt (sport.de-Note 1,0) und unter anderem sein achtes Bundesliga-Tor in dieser Saison erzielt. Ein Ausfall des Engländers in Augsburg wäre ein herber Rückschlag für die Titelhoffnungen der Dortmunder, die nur einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern haben.