Spektakuläre Wüsten-Gerüchte um Sadio Mané

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Sadio Mané hat bei seinem Wechsel zum FC Bayern bis 2025 unterschrieben

Seit Wochen schon ranken sich Spekulationen um die Zukunft von Sadio Mané beim FC Bayern, schließlich denken die Münchner Bosse mittlerweile über einen Verkauf des Angreifers nach. Spektakulär sind nun neueste Gerüchte über einen Wechsel nach Saudi-Arabien.

Sadio Mané steht bei den Bossen des FC Bayern Medienberichten zufolge gemeinsam mit denjenigen Spielern auf der Liste, die den Verein im Sommer verlassen können.

Der 31-Jährige hat die hohen Erwartungen der Kaderplaner in seinem Debütjahr in der Bundesliga nicht erfüllen können. Neben dem sportlichen Aspekt dürfte wohl auch der Kabinen-Eklat rund um das Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City Ausschlag zu jener Einschätzung gegeben haben, als Mané in der Umkleide gegenüber einem Mitspieler handgreiflich geworden war.

An Klubs, die Interesse an einer Verpflichtung des Senegalesen zeigen, mangelt es seither jedoch nicht. Schnell war etwa über eine mögliche Rückkehr in die Premier League spekuliert worden, etwa zum FC Chelsea, Manchester United, zu seinem Ex-Klub FC Liverpool oder zu Newcastle United. Selbst ein spektakulärer Tausch-Deal war zuletzt als Option gehandelt worden.

Die neueste Möglichkeit, die diskutiert wird: ein Wechsel nach Saudi-Arabien.

FC Bayern gibt Mané nur bei "marktgerechtem" Angebot ab

Geht es nach dem US-amerikanischen Reporter Ben Jacobs, will die Regierung des Wüstenstaats den Bayern-Profi als neues Aushängeschild gewinnen. Sadio Mané sei daher auf einer Liste mit 20 internationalen Top-Spielern zu finden, die den Sport in Saudi-Arabien künftig sportlich und marketingtechnisch auf eine neue Ebene heben wollen. Auch sein langjähriger Teamkollege Roberto Firmino, dessen Abschied aus Liverpool mittlerweile feststeht, stehe auf besagter Liste.

Zu welchem Klub in Saudi-Arabien Sadio Mané, der erst im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro verpflichtet worden war, wechseln soll, sei laut dem Reporter indes noch nicht geklärt. Die möglichen Star-Neuzugänge würden nämlich strategisch auf die verschiedenen Klubs der Liga verteilt werden.

Der FC Bayern wird Sadio Mané, der noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, laut "Bild" derweil nur bei einem "marktgerechten" Angebot ziehen lassen. Der Spieler selbst, so berichtete zuletzt Transfer-Experte Fabrizio Romano, will in München bleiben.