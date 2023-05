Details zu Nagelsmann-Vertrag bei Bayern enthüllt

IMAGO/ULMER

Julian Nagelsmann wurde Mitte März vom FC Bayern freigestellt

Seit Ende März sitzt Julian Nagelsmann nicht mehr beim FC Bayern als Cheftrainer auf der Bank. Auf der Gehaltsliste taucht der derzeit freigestellte 35-Jährige jedoch weiter auf, denn sein Vertag ist noch bis Sommer 2026 datiert. Aber bezieht Nagelsmann bis dahin auch sein bisheriges Salär und nimmt alle Prämien mit? Offenbar nicht.

Als Julian Nagelsmann im April 2021 beim FC Bayern vorgestellt wurde, hob Sportchef Hasan Salihamidzic unter anderem den langfristigen Kontrakt des mittlerweile geschassten Trainers als Vorteil heraus. "Allein schon Julians Vertragslaufzeit von fünf Jahren zeigt, wie sehr er sich mit dem FC Bayern identifiziert", sagte Salihamidzic damals und fügte an: "Ich bin überzeugt davon, dass wir die sportliche Zukunft des FC Bayern zusammen mit Julian Nagelsmann sehr erfolgreich gestalten werden."

Etwas weniger als zwei Jahre später trennten sich die Wege allerdings vorzeitig. Ende März 2023 wurde Nagelsmann freigestellt, Thomas Tuchel übernahm die Geschicke. Drei Jahre lang bleibt Nagelsmann also - Stand jetzt - noch Angestellter des FC Bayern, sofern ihn kein anderer Klub vorher verpflichtet. Doch profitiert der 35-Jährige finanziell von zukünftigen Titeln? Laut dem Podcast "Bayern Insider" ist das nicht der Fall.

Demnach ist in Nagelsmanns Arbeitspapier festgehalten, dass sämtliche Prämienzahlungen, die nach seiner Freistellung anstehen, dem geschassten Trainer nicht mehr zugute kommen.

Unter Vor-Vorgänger Niko Kovac war das noch anders. Dieser heimste im Sommer 2020 unverhofft eine Sonderzahlung für den Champions-League-Triumph der Münchner ein, den diese unter Kovac-Nachfolger Hansi Flick einfuhren, wie der Kroate gegenüber dem Podcast-Betreiber Christian Falk verriet.

Nagelsmann mit Gehaltsabzügen beim FC Bayern

Doch nicht nur bei den Prämien muss Nagelsmann zurückstecken. Weiter heißt es, dass der Coach ab der neuen Saison, also ab Juli 2023, angeblich "nur noch" 80 Prozent seines bisherigen Gehaltes erhalten soll.

Dem Vernehmen nach wären das rund 5,4 Millionen Euro. Bis zum Vertragsende Mitte 2026 sind weitere Abzüge zu erwarten. So reduziert sich das Einkommen ab 1. Juli 2024 auf 65 Prozent des ursprünglichen Gehalts, im letzten Vertragsjahr sogar auf 50 Prozent - das entspräche 3,4 Millionen Euro per annum.

So weit wird es aber wohl nicht kommen. Schon kurz nach seiner Entlassung war Nagelsmann in England bei verschiedenen Top-Klubs, wie dem FC Chelsea oder Tottenham Hotspur gehandelt worden. Sein Berater Volker Struth rechnet damit, dass Nagelsmann schon Ende dieses Jahres wieder an anderer Stelle in vollem Lohn und Brot sein könnte.