Umworbener Stuttgart-Star will "nichts versprechen"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Bleibt Konstantinos Mavropanos dem VfB Stuttgart erhalten?

Mitten im Abstiegskampf mit dem VfB Stuttgart wurden die Abschiedsgerüchte um Konstantinos Mavropanos immer lauter. Zwei Spiele vor dem Saisonende hat der 25-Jährige nun Stellung bezogen.

"Diese Gerüchte interessieren mich nicht", stellte Konstantinos Mavropanos im Gespräch mit "Bild" vor dem so wichtigen Bundesliga-Spiel beim 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 15:30 Uhr) klar: "Im Moment liegt mein Fokus auf den letzten zwei Spielen, damit der VfB in der Bundesliga bleibt. Das ist mein Ziel." Am letzten Bundesliga-Spieltag der Saison empfängt der VfB die TSG Hoffenheim (27.05., 15:30 Uhr).

Der VfB Stuttgart rangiert nach 32 Partien als Tabellen-17. auf einem direkten Abstiegsplatz. Auf den Relegationsplatz beträgt der Abstand einen Zähler, zwei sind es bis zum rettenden Ufer.

Klar scheint: Sollte der VfB Stuttgart letztlich tatsächlich absteigen, dürfte der Innenverteidiger das Weite suchen. Um seine persönlichen Ambitionen hatte der Grieche nie einen Hehl gemacht.

Ob er den Schwaben aber auch im Falle des Klassenerhalts erhalten bleibt, scheint ebenso unsicher, wie Mavropanos nun hat durchblicken lassen.

VfB-Profi will international spielen

"Ich kann nichts versprechen, weil sich die Dinge im Fußball manchmal von einem Tag auf den anderen verändern können. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich mich beim VfB wohlfühle, die Zeit hier sehr genieße", antwortete er auf eine entsprechende Frage.

Mavropanos' Ziel sei es, "irgendwann mit meinem Team international spielen" zu können: "Das ist das beste Level, um sich weiter zu verbessern." Eine bestimmte Präferenz, in welchem Land er einmal spielen möchte, habe er nicht.

Der Abwehrmann, der sich zuletzt im DFB-Pokal-Halbfinale am Schienbein verletzt hatte, war zuletzt mit Klubs wie Eintracht Frankfurt, Nottingham Forest oder SSC Napoli in Verbindung gebracht worden. Sein Vertrag ist beim VfB Stuttgart indes noch bis 2025 gültig.