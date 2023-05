Bericht: Freiburg-Juwel im Fokus des FC Bayern

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Freiburg-Talent Noah Darvich soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Mit einem 4:0-Sieg startete die deutsche U17-Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Portugal in ihr EM-Turnier. Mitten im Fokus: Noah Darvich. Der offensive Mittelfeldmann aus dem Nachwuchs des SC Freiburg erzielte das 1:0, gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball - und könnte schon bald beim FC Bayern landen.

Die Talent-Scouts bei der U17-Europameisterschaft in Ungarn hatten seinen Namen schon länger auf dem Schirm. Trotzdem ließ es sich Noah Darvich nicht nehmen, beim Auftaktmatch der deutschen Mannschaft am Mittwoch von sich reden zu machen.

Mit dem Treffer zur 1:0-Führung leitete der 16-Jährige aus dem Nachwuchs des SC Freiburg den souveränen 4:0-Erfolg gegen Portugal ein. Später bereitete der DFB-Nachwuchskapitän das 3:0 vor. Dass der Teenager mit der Nummer 10 als eines der größten deutschen Talente gilt, dürfte sich jetzt noch schneller herumsprechen.

Nicht nur der FC Bayern beobachtet das Freiburger Top-Talent

Schon im März kamen erste Gerüchte auf, wonach PSG Interesse an Darvich bekundet und sogar erste Gespräche geführt haben soll. Jetzt berichtet das englische Fußballportal "CaughtOffside", dass auch Rekordmeister FC Bayern die Entwicklung des 16-Jährigen genau beobachte. Darüber hinaus sollen die Scouts des FC Arsenal und eines weiteren Premier-League-Klubs, der namentlich nicht genannt wurde, auf Darvich aufmerksam geworden sein.

Darvich gehört offiziell noch zum Freiburger U17-Kader, durfte aber schon in dieser Saison seine ersten Erfahrungen in der U19 der Breisgauer in der Junioren-Bundesliga sammeln. Er gilt als technisch begnadeter und dribbelstarker Linksfuß und als flexibel einsetzbarer Offensivmann, der seine Fähigkeiten sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln zur Geltung bringen kann.

Ob Darvich auch in der kommenden Spielzeit für den Nachwuchs des SC Freiburg auflaufen wird, ist noch offen. Sein Vertrag in der Talenteschmiede des Bundesligisten läuft nur noch bis 2024.