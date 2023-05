BVB oder FC Bayern? Hamann legt sich auf Meister fest

IMAGO

Der FC Bayern und BVB kämpfen um den Titel

Der FC Bayern und der BVB liefern sich weiter einen engen Kampf an der Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga. Aber schaffen es die Dortmunder wirklich, die seit nunmehr zehn Jahren andauernde Dominanz des deutschen Rekordmeisters zu durchbrechen? TV-Experte Didi Hamann hat sich festgelegt.

Das machte der ehemalige Spieler des FC Bayern in seiner "Sky"-Kolumne deutlich: "Wenn der BVB seine beiden letzten Spiele gewinnt, werden sie Deutscher Meister. Davon bin ich überzeugt. Die Bayern haben gesehen, wie souverän die Dortmunder trotz des Drucks in den letzten beiden Wochen nachgezogen sind und nach ein paar Minuten die Spiele bereits mit drei Toren für sich entschieden hatten. Das macht etwas mit dem FC Bayern. Ich sehe den BVB als Meister."

Von Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist er indes noch nicht überzeugt. Vor allem die Aussagen des 49-Jährigen lassen Hamann teils ratlos zurück.

"Erst schockverliebt, dann wieder ratlos und irritiert. In seinen Augen hatten sie Manchester City zweimal am Haken. In meinen zu keinem Zeitpunkt. [...] Ich kann mich nicht innerhalb von ein paar Tagen verlieben und dann wieder total ratlos sein. Die Spieler lesen das und bekommen es mit", erklärte der 59-malige deutsche Nationalspieler.

Würde dem FC Bayern eine titellose Saison guttun?

Es seien insgesamt mehrere Dinge, die ihn glauben lassen, dass der BVB den FC Bayern in dieser Saison tatsächlich vom Thron stoßen wird.

Dies könnte, so Hamanns Vermurtung, im Endeffekt sogar gut für die Münchener sein: "Das könnte am Ende für den FC Bayern trotz der riesigen Enttäuschung im Aufbau für die neue Saison vielleicht sogar helfen. Denn dann gibt es nichts schönzureden und wirklich jeder Stein wird umgedreht. Am Ende entsteht daraus meistens etwas richtig Gutes."

Sollte der FCB am Ende doch noch die Meisterschale in den Händen halten, könnte diese Analyse deutlich weniger "rigoros" ausfallen, vermutete Hamann.