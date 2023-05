Schalke-Keeper lässt Zukunft offen

IMAGO/Revierfoto

Langer (l.) und Fährmann (r.) wollen Schalke in der Bundesliga halten

Der FC Schalke 04 kämpft noch um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Einfach wird das allerdings nicht. An den letzten beiden Spieltagen treffen die Königsblauen auf die DFB-Pokal-Finalisten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

Mit der Unterstützung der Fans soll der Liga-Verbleib aber trotzdem gelingen. "Was unsere Anhänger in dieser Saison abspulen, ist unglaublich. Das pusht uns ungeheuer, so dass wir über uns hinauswachsen können. Das ist etwas ganz Besonderes. Die Fans hauen auf den Rängen alles raus, wir auf dem Platz. Dieses Zusammenspiel ist super", lobte Ersatzkeeper Michael Langer die Anhänger im Interview mit den "Ruhr Nachrichten".

Spiele wie das 0:6-Debakel gegen den FC Bayern müssen die Schalke allerdings verhindern, um nach dem letztjährigen direkten Wiederaufstieg nicht schon wieder abzusteigen.

FC Schalke 04: Langer lässt Zukunft offen

Die Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister spielt aber, das behauptet Langer, mittlerweile keine Rolle mehr: "In unserer Situation bringt es nichts, sich jetzt zu viele Gedanken zu machen. Wir haben die Partie analytisch aufgearbeitet. Nun richtet sich unsere ganze Konzentration auf die letzten beiden Spiele gegen Frankfurt und in Leipzig. Wir haben alles noch selbst in der Hand."

Der 38-Jährige, der 2017 aus Schweden zu Schalke 04 kam und seitdem nur fünf Spiele absolvierte, will die Fortsetzung seiner Karriere nicht an das Abschneiden der Mannschaft knüpfen. Demnach sei derzeit völlig offen, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert oder seine Karriere beendet. Im Training könne er immer noch mithalten, erzählt Langer.

Nach seiner Laufbahn möchte der Österreicher dem Fußball aber definitiv erhalten bleiben. Dafür ermöglichte es S04 dem Keeper, dass er ein Trainee-Programm absolvieren konnte: "Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass ich in mehrere Abteilungen reinschnuppern durfte und viele neue Dinge kennengelernt habe. Als Spieler hat man eine bestimmte Sichtweise auf Dinge, jetzt habe ich neue Perspektiven kennengelernt."