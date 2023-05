Enthüllt: Darum kehrt Xhaka in die Bundesliga zurück

IMAGO/Simon Stacpoole

Granit Xhaka wechselt wohl zu Bayer Leverkusen

Bereits zwischen 2012 und 2016 lief Granit Xhaka für Gladbach in der Bundesliga auf. Nach einem siebenjährigen Gastspiel auf der Insel steht der Schweizer nun offenbar vor einer Rückkehr nach Deutschland. Nun sind neue Details durchgesickert, weshalb der Mittelfeldspieler, der auch mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde, einen Wechsel forciert.

Lange Zeit sah es so aus, als wenn sich Granit Xhaka mit einem Meistertitel vom FC Arsenal verabschieden könnte. Doch die Gunners schafften es nicht, ihren Vorsprung auf Manchester City ins Ziel zu bringen. In der kommenden Saison wird der 30-Jährige nun offenbar wieder in der Bundesliga auf Titeljagd gehen.

Übereinstimmenden Medienberichten von "kicker" und "Bild" zufolge wird der Schweizer Nationalspieler seine Zelte im Sommer nach sieben Jahren auf der Insel abbrechen. Aller Voraussicht nach wird Xhaka seine Karriere dann bei Bayer Leverkusen fortsetzen. Laut "Bild" hoffe man am Rhein, dass der Deal bis Anfang Juni über die Bühne geht.

Welche Rolle spielt die Ehefrau bei der Entscheidung von BVB-Flirt Xhaka?

Zuvor war bekannt geworden, dass auch der BVB an dem Stammspieler der Gunners, der in dieser Saison bislang auf 35 Einsätze in der Premier League kommt, interessiert sei. Rund 15 Millionen rufe der englische Top-Klub für Xhaka aus, was diesen zu einem echten Schnäppchen macht.

Doch der 113-fache Nationalspieler scheint sich für die Werkself entschieden zu haben. Eine Wahl, die der ehemaliger Gladbacher wohl in enger Absprache mit seiner Frau Leonita getroffen hat. Diese dränge laut einem Bericht der "Bild" auf eine Rückkehr ins Rheinland, wo die 30-Jährige ihren Ehemann während seines Engagements bei den Fohlen kennenlernte.

Nun plage die Mutter zweier Töchter wohl das Heimweh, weshalb sie eine Rückkehr nach Deutschland anstrebe. Diesen Wunsch will ihr Granit offenbar erfüllen. Eigentlich läuft dessen Vertrag in London noch bis 2024. Zu einer Erfüllung des Kontraktes wird es nun aber wohl nicht kommen.