IMAGO/Markus Ulmer

Marco Neppe (l.) arbeitet mit Hasan Salihamidzic (r.) beim FC Bayern

Bedient sich Tottenham Hotspur beim FC Bayern? Laut einem Medienbericht steht Marco Neppe auf der Liste des Premier-League-Klubs.

Seit 2014 arbeitet Neppe bereits für den FC Bayern. Der inzwischen 36-Jährige startete als Scout, leitete später die komplette Scouting-Abteilung und ist mittlerweile als Technischer Direktor beim deutschen Fußball-Rekordmeister angestellt.

In dieser Rolle ist Neppe gemeinsam mit Sportvostand Hasan Salihamidzic für die Kaderplanung verantwortlich. Der gebürtige Offenbacher hat sich in der Szene bereits einen Namen gemacht und soll nun das Interesse in der Premier League geweckt haben.

Laut "kicker" hat Tottenham Hotspur Neppe auf dem Zettel. Konkrete Details nennt das Fachmagazin in diesem Zusammenhang nicht. Die Arbeit des Funktionärs soll beim FC Bayern am Saisonende hinterfragt werden, heißt es.

Hat Marco Neppe beim FC Bayern verlängert?

Die "Sport Bild" berichtete jedoch kürzlich, dass der FC Bayern den Vertrag mit Neppe bereits im letzten Jahr heimlich verlängert habe. Die Münchner Bosse bauen also angeblich weiter auf den 36-Jährigen, der vollstes Vertrauen an der Säbener Straße genießen soll.

Zwei Eigenschaften imponieren den Verantwortlichen dabei wohl ganz besonders: Neppe soll ein außergewöhnliches Auge für Spieler haben, was auch sein schneller Aufstieg vom Scout zum Direktor belegt. Zudem besitzt Neppe offenbar einen sehr guten Draht zur Mannschaft. Deshalb soll er auch seinen Platz auf der Bank, ganz nah bei den Stars, nicht verlieren.

FC Bayern weiß nichts von Spurs-Interesse an Neppe

Ob Tottenham Hotspur den Technischen Direktor somit aus München loseisen könnte, darf deshalb bezweifelt werden. Und: Wie "Bild" erfahren hat, weiß man beim FC Bayern ohnehin nichts vom Interesse der Engländer. Ein Abschied sei kein Thema für Neppe, die Spurs seien ohnehin noch nicht auf Bayern-Verantwortliche zugekommen.

Trotzdem pikant: Den Nordlondonern wurde zuletzt auch Interesse an Julian Nagelsmann nachgesagt, der erst Ende März vom FC Bayern freigestellt wurde. Die Spurs rangieren aktuell nur auf dem siebten Platz der Premier League und befinden sich auf Trainer- und Sportdirektorsuche.