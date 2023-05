Medien: Kahn und Salihamidzic kämpfen jeder für sich

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Kahn und Salihamidzic müssen sich auf der Aufsichtsratssitzung des FC Bayern verantworten

Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic kämpfen derzeit um ihren Job beim FC Bayern - offenbar aber längst nicht mehr mit vereinten Kräften.

Auf der Aufsichtsratssitzung am 30. Mai wird die turbulente Saison des FC Bayern genau unter die Lupe genommen. Zentral dabei: Die Münchner Bosse entscheiden über die Zukunft von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic.

Beide müssen sich vor dem Gremium für eine Saison rechtfertigen, in dem die anvisierten Ziele klar verfehlt wurden. Sollte am Ende die Meisterschaft gar an den BVB gegangenen sein, wäre die sportliche Katastrophe perfekt.

Nach Angaben des Fachmagazins "kicker" kämpfen sowohl Kahn als auch Salihamidzic hinter den Kulissen derzeit um ihren Job. Allerdings kämpfe mittlerweile nur noch jeder für sich - schließlich müsse jeder seinen eigenen Aufgabenbereich verantworten. Während der Vorstandsvorsitzende Kahn für die Grundausrichtung des deutschen Rekordmeisters zuständig ist, entscheidet Sportvorstand Salihamidzic über die sportliche Themen - und somit über Personalentscheidungen im Spieler- und Trainer-Bereich.

Titellose Saison für FC Bayern "nicht das Schlechteste"?

Dem "kicker" zufolge werde derweil intern beim FC Bayern sogar gemunkelt, eine komplett titellose Saison wäre möglich für den Verein "nicht das Schlechteste". Dann nämlich müsse die sich zuletzt eingespielte "Schönrederei" ein Ende haben. Nicht undenkbar, dass Kahn und/oder Salihamidzic ihren Posten in diesem Fall räumen müssten.

Der FC Bayern geht mit einem Punkt Vorsprung auf Borussia Dortmund in die beiden letzten Saisonspiele. Gewinnen die Münchner am Samstag (18:30 Uhr) im Heimspiel gegen RB Leipzig und verliert der BVB am Sonntag (17:30 Uhr) beim FC Augsburg, stünde der Meister am vorletzten Spieltag der Bundesliga fest.

Am letzten Bundesliga-Spieltag reist der FC Bayern zum 1. FC Köln, der BVB empfängt Mainz 05.