Abschied oder Verbleib? "Keine Signale" von BVB-Star

IMAGO/Moritz Mueller

Raphael Guerreiro (r.) könnte den BVB im Sommer verlassen

Borussia Dortmund droht der Abgang von Raphael Guerreiro. Der Linksverteidiger könnte den BVB nach sieben Jahren verlassen. Eine endgültige Entscheidung ist aber wohl noch immer nicht gefallen.

Bleibt er oder geht er? Raphael Guerreiro zögert mit seiner Zukunftsentscheidung. Borussia Dortmund ist somit zum Warten verdammt.

Fakt ist: Guerreiro kann den BVB im Sommer ablösefrei verlassen. Nach "kicker"-Informationen gibt es bislang aber noch "keine Signale" vom 29-Jährigen. Die Hängepartie geht dadurch vorerst weiter.

Laut übereinstimmenden Medienberichten liegt Guerreiro ein Vertragsangebot vonseiten des BVB vor. "Bild" zufolge hat Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl dem Außenverteidiger eine leistungsbezogene Offerte über jährlich rund 5,5 Millionen Euro gemacht. "Sport1" berichtete ebenfalls von dem Modell.

Die "Tendenz geht eher Richtung Abschied", mutmaßte "Sport1"-Reporter Patrick Berger zuletzt bezüglich Guerreiro und untermauert seine Aussage mit Informationen, die er aus "direkten Mannschaftskreisen" bekommen haben will. "Die meisten Spieler" der Dortmunder rechnen demnach damit, dass Guerreiro das ihm vorliegende Angebot nicht annehmen wird.

BVB hat Gladbach-Star im Visier

Ein namhafter Interessent am portugiesischen Nationalspieler kursiert derweil auch schon: Laut "fussballtransfers.com" buhlt Inter Mailand um den BVB-Allrounder. Allerdings soll es Konkurrenz aus ganz Europa geben. Die "AS" brachte Guerreiro beispielsweise mit Atlético Madrid in Verbindung.

Der Linksverteidiger war 2016 für rund zwölf Millionen Euro vom französischen Erstligisten FC Lorient zum BVB gewechselt. Seitdem ist Guerreiro bei den Schwarz-Gelben gesetzt.

Die Dortmunder bereiten sich auf einen möglichen Abgang der Stammkraft vor. Seit Monaten gilt Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach als heißer Transfer-Kandidat. Der 28-Jährige ist im Sommer ablösefrei verfügbar.