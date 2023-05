Bayern-Star legt angeblich Vertragsgespräche auf Eis

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Bleibt Lucas Hernández doch nicht beim FC Bayern?

Bleibt Lucas Hernández doch nicht beim FC Bayern? Lange sah es so aus, als wenn eine Vertragsverlängerung des Abwehrchefs in München nur noch Formsache sei. Nun machen allerdings Gerüche die Runde, dass der Franzose die Gespräche vorerst beendet hat, um einen Wechsel zu PSG zu forcieren.

Eigentlich schien alles klar, als "Sky" Anfang Mai berichtete, Lucas Hernández werde seinen 2024 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern "in den nächsten Tagen" verlängern. Bis 2027 soll das neue Arbeitspapier des Abwehrspielers demnach laufen. Allerdings: Eine Vollzugsmeldung steht weiterhin aus.

Nun machen Gerüchte die Runde, die vermuten lassen, dass die Verlängerung in weite Ferne gerückt ist. Nachdem "L'Équipe" bereits vor einigen Wochen berichtete, dass Paris Saint-Germain den 27-Jährigen auf dem Zettel habe, will "Sports Zone" nun erfahren haben, dass sich die Zeichen auf einen Wechsel weiter verdichten.

Verlässt Lucas Hernández den FC Bayern gen Paris?

So seien beide Seiten "einen weiteren Schritt" aufeinander zugegangen. Der französische Nationalspieler habe die Vertragsgespräche mit dem FC Bayern daher vorübergehend beendet. Besonders pikant: Laut Informationen des Sportmediums habe ein Wechsel von Hernández bereits letztes Jahr kurz bevor gestanden.

Der Weltmeister von 2018 habe als Ersatz für den abwanderungswilligen Presnel Kimpembe bereit gestanden. Da sich ein Wechsel des Innenverteidigers zum FC Chelsea jedoch zerschlug, blieb auch Hernández beim deutschen Rekordmeister. Doch ob der Bayern-Abwehrchef auch in der kommenden Saison in der Bundesliga aufläuft, scheint fraglich.

"Sports Zone" berichtet weiter, dass der FC Bayern Hernández in der neuen Spielzeit nur dann einsetzen will, wenn der 33-fache Nationalspieler, der nach einem Kreuzbandriss langsam wieder an das Teamtraining herangeführt wird, seinen Vertrag in München wie geplant verlängert.