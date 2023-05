Abschied vom FC Bayern? Klartext zu Kimmich-Zukunft

IMAGO/ULMER

Joshua Kimmich vom FC Bayern steht im Zentrum von Transfer-Gerüchten

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern? Aktuell ranken sich spektakuläre Transfer-Gerüchte um den Nationalspieler. Reporter-Legende Marcel Reif glaubt allerdings nicht an einen vorzeitigen Abschied des Mittelfeldmanns.

"Kimmich verkaufen? Niemals im Leben. Kimmich ist Gegenwart und Zukunft der Bayern. Als Leader auf und neben dem Platz. Wenn er endlich eine vernünftige Aufgabe hat und nicht den gesamten Platz beackern soll, ist er unumstritten", sagte Reif beim TV-Sender "Bild".

Kimmich ist vertraglich noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Trotzdem wird aktuell eifrig über die Zukunft des 28-Jährigen spekuliert. Laut "Mundo Deportivo" sei der deutsche WM-Fahrer eine "reale Option" für den FC Barcelona. Manchester City und Real Madrid wurden ebenfalls mit Kimmich in Verbindung gebracht.

"Ein richtig guter Kimmich in Top-Form ist für jeden Klub dieser Welt interessant. Für jeden", stellte Reif zugleich unmissverständlich klar.

Gleichzeitig schränkte der langjährige TV-Kommentator ein: "Aber er ist in ein WM-Loch gefallen. Wenn auch nicht so tief wie andere. Das hat ihm zu schaffen gemacht wie auch das Aus in der Champions League und im DFB-Pokal."

FC Bayern blickt gelassen auf Kimmich-Gerüchte

Dass Kimmich den FC Bayern im Sommer verlässt, ist allerdings unwahrscheinlich. Laut "Sport1" sieht der deutsche Rekordmeister die Gerüchte gelassen. Kimmich sei beim FC Bayern auf Jahre hinaus fest als Leistungsträger eingeplant und "unverkäuflich", berichtete der TV-Sender.

Kimmich war 2015 an die Isar gewechselt. Inzwischen ist der defensive Mittelfeldmann längst zu den Führungsspielern des FC Bayern aufgestiegen und könnte in Zukunft das Kapitänsamt übernehmen. Aktuell ist Manuel Neuer der etatmäßige Spielführer der Münchner. Aufgrund seiner Verletzungspause wird der Keeper derzeit durch Thomas Müller vertreten.