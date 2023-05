Spektakuläres Torwart-Modell beim FC Bayern?

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern verletzt

Dem FC Bayern steht auf der Torhüter-Position eine schwierige Entscheidung bevor. Manuel Neuer kehrt im Sommer nach seiner Verletzung zurück, Yann Sommer und Alexander Nübel sind noch bis 2025 an den Rekordmeister gebunden. Ex-Nationalkeeper René Adler bringt deshalb ein spannendes Modell ins Spiel.

Manuel Neuer arbeitet an der Säbener Straße weiter an seinem Comeback. Der 37-Jährige fehlt den Münchnern seit vergangenem Dezember aufgrund einer Schien- und Wadenbeinbruchs.

In der kommenden Saison will Neuer beim FC Bayern wieder voll angreifen und sich seinen Stammplatz zurück erkämpfen. Mit Yann Sommer haben die Münchner aber noch einen weiteren erfahrenen Schlussmann in den eigenen Reihen.

René Adler bringt aus diesem Grund eine besondere Lösung ins Spiel. "Ich erinnere mich noch gut an das Modell, für das sich der FC Barcelona bei Marc-André ter Stegen entschieden hat", sagte der 38-Jährige bei "ran": "Claudio Bravo hat in der Liga gespielt, ter Stegen durfte in der Champions League ran."

"Ich könnte mir vorstellen, dass man beim FC Bayern ein solches Hybridmodell wie bei Barca damals fährt. Das geht aber nur, wenn Manuel Neuer da mitspielt – und da habe ich meine Zweifel", ergänzte Adler.

Adler warnt den FC Bayern

Neuer habe "so viel Ehrgeiz und will sicher alles mitnehmen, was geht", so der Ex-Keeper. "Bei erfahrenen Spielern wird der Wettkampfeifer teilweise ja immer größer und größer. Vielleicht spielt da auch eine gewisse Verlustangst eine Rolle, was ich absolut nachvollziehen kann", meinte Adler.

Der ehemalige Nationaltorhüter sieht den FC Bayern deshalb vor einer schwierigen Entscheidung. "So oder so müssen die Bayern Manuel dringend in ihre Überlegungen und Pläne mit einbeziehen. Man hat es in der Diskussion um Alex Nübel gesehen: Wenn Manuel sich querstellt, hat man Unruhe. Man darf sein Standing im Verein nicht unterschätzen", warnte Adler den deutschen Brachenprimus.