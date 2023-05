Kehrtwende bei Bayern-Flirt Osimhen?

IMAGO/Foto Mosca / SPP

Victor Osimhen steht nicht nur beim FC Bayern auf der Wunschliste

Mit grandiosen Leistungen spielte sich Victor Osimhen ins Blickfeld vieler europäischer Top-Klubs. Auch der FC Bayern soll den Torjäger auf der Liste haben. Doch selbst ein Verbleib des Nigerianers bei der SSC Neapel scheint nicht ausgeschlossen. Der italienische Meister will seinem Top-Star nun offenbar ein lukratives Angebot unterbreiten.

Mit dem FC Bayern, Manchester United, FC Chelsea sowie Paris Saint-Germain stehen gleich eine ganze Reihe an europäischen Top-Klubs parat, die Victor Osimhen im Sommer wohl nur zu gerne als Neuzugang präsentieren würden.

Doch einen Abgang wird sich die SSC Neapel wohl einiges kosten lassen: Wie die Zeitung "Il Mattino" berichtet, liegt der Startpreis von Neapel-Präsident Aurelio de Laurentiis bei 160 Millionen Euro.

Vertragsverlängerung statt Wechsel zum FC Bayern?

Eine Entscheidung, ob der 24-Jährige den italienischen Meister trotz eines Vertrages bis 2025 bereits im Sommer verlässt, sei aber noch nicht getroffen, berichtet "tuttomercatoweb.com". Demnach wolle sich der Klub mit den Beratern des Spielers Anfang Juni zusammensetzen und Gespräche über dessen Zukunft führen.

Napoli-Präsident de Laurentiis wolle seinem Top-Stürmer dann ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorlegen, heißt es weiter.

Der Plan: Osimhen soll seinen Kontrakt am Fuße des Vesuvs bis 2027 verlängern und dafür eine üppige Gehaltssteigerung erhalten. Bereits jetzt zählt der 23-fache Nationalspieler mit einem Gehalt von rund 4,5 Millionen Euro pro Jahr zu den Top-Verdiern im Verein.

Auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 150 Millionen Euro soll Teil des Angebots sein, so das Online-Portal. Mit diesem lukrativen Angebot soll Osimhen zumindest weitere zwölf Monate in Neapel gehalten werden. Dass der Torjäger nicht ewig für die SSC auflaufen wird, ist allen Verantwortlichen in der italienischen Metropole sehr wohl bewusst.