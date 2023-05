SGE-Flirt bei Geheimtreffen in München gesichtet

IMAGO/Paul Terry

Armel Bella-Kotchap soll im Fokus von Eintracht Frankfurt stehen

In der vergangenen Woche kamen Gerüchte auf, dass Armel Bella-Kotchap im Fokus von Eintracht Frankfurt steht. Nun wurde der deutsche Nationalspieler bei einem Geheimtreffen in München gesichtet. Dieses soll auch mit seinen Wechselabsichten in Verbindung stehen.

Dass Armel Bella-Kotchap den FC Southampton im Sommer verlassen wird, steht nach dem Abstieg der Saints so gut wie fest. Mit überzeugenden Leistungen im Trikot des Tabellenletzten der Premier League empfahl sich der ehemalige Bochumer auch für den Kader von Nationaltrainer Hansi Flick, der den Innenverteidiger sogar mit zur WM nach Katar nahm.

Dort kam der 21-Jährige zwar nicht zum Einsatz, mit Blick auf die anstehende Heim-EM könnte der Youngster für die DFB-Elf aber von großer Bedeutung sein. Wohl auch deshalb suchte Bella-Kotchap am Donnerstag das Gespräch mit Flick in einem Münchener Restaurant. Die "Bild" veröffentlichte entsprechende Fotos.

Eintracht Frankfurt wohl an Bella-Kotchap dran

In der bayrischen Hauptstadt weilt der Innenverteidiger zur Zeit aufgrund einer ärztlichen Behandlung. Wegen einer Oberschenkel-Verletzung fällt das Abwehr-Juwel für den Rest der Premier-League-Saison aus. Doch nicht nur die Perspektive in der Nationalmannschaft soll Thema während des gemeinsamen Restaurantbesuchs gewesen sein.

Auch die sportliche Situation im Verein soll Thema während des rund einstündigen Treffens gewesen sein, so das Boulevardblatt weiter. Durch seine guten Auftritte in der Premier League hat Bella-Kotchap seinen Marktwert auf dem Transfermarkt ordentlich gesteigert. Aus der Bundesliga soll besonders Eintracht Frankfurt heiß auf die Dienste des zweifachen Nationalspielers sein.

Doch die Ablöseforderung in Höhe von rund 20 Millionen Euro könnte für die Adlerträger eine unüberwindbare Hürde darstellen. Laut "Bild"-Information sei eine solche Summe für den amtierenden Europa-League-Sieger nicht zu stemmen.