Frankfurt-Star vollzieht womöglich Last-Minute-Kehrtwende

IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Bei Eintracht Frankfurt stehen noch mehrere Kader-Entscheidungen für die nächste Saison an

Seit fast einem halben Jahr schon liegt Innenverteidiger Evan Ndicka ein unterschriftsreifes Vertragsangebot von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt vor. Da das Interesse groß ist, musste sich die SGE lange auf einen Abschied des 23-Jährigen gefasst machen. Wenige Wochen vor dem Vertragsende ist offenbar die Kehrtwende erfolgt.

Evan Ndicka kann sich mittlerweile doch einen Verbleib bei Eintracht Frankfurt vorstellen. Das berichtet "Bild". Der Abwehrmann habe dies auch bereits SGE-Sportvorstand Markus Krösche mitgeteilt.

Dieser hatte dem Franzosen Ende 2022 bereits ein Angebot zur Verlängerung angeboten, läuft das jetzige Arbeitspapier doch nach der laufenden Saison ab. Dem Bericht zufolge wird dem Franzosen ein Grundgehalt von 2,5 Millionen Euro pro Jahr angeboten. Der neue Kontrakt soll auf die nächsten drei Jahre ausgelegt sein.

Dass Ndicka seine Tinte noch nicht unter den Vertrag gesetzt hat, liegt offenbar an dessen Beratern. Die pochen "Bild" zufolge auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer. Denn: Dadurch würden Provisionen fällig.

Eintracht Frankfurt: Entscheidung von Ndicka erst nach der Saison

Zuletzt sollen die Ndicka-Vertreter sogar in Italiens Hauptstadt Rom gesichtet worden sein, berichtete "Corriere dello Sport". Dort habe man sich mit Roma-Cheftrainer José Mourinho über einen möglichen Wechsel ausgetauscht. Auch ein Wechsel zum AC Mailand war in den vergangenen Monaten immer wieder ein Thema - wenngleich der Spieler selbst offenbar weiterhin auf Zeit spielt.

Wie "Bild" berichtet, will der Verteidiger seine endgültigen Entscheidung erst nach dem letzten Saisonspiel mitteilen, um den Fokus auf die sportlichen Ziele in dieser Saison zu lenken. Frankfurt spielt in der Liga noch gegen Schalke und Freiburg, das Highlight wartet am 3. Juni mit dem Pokalfinale gegen RB Leipzig.

Evan Ndicka war 2018 für 5,5 Millionen Euro von AJ Auxerre an den Main gewechselt, wo er sich in den vergangenen Jahren zum absoluten Stammspieler entwickelte. Gemeinsam gewann man in der Vorsaison die Europa League.