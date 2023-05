33. Spieltag: Darum spielen BVB und Bayern nicht zeitgleich

IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern und BVB kämpfen um die Schale

Obwohl das Rennen um die Schale erstmals seit vielen Jahren am 33. Spieltag noch nicht entschieden ist, könnte der FC Bayern am Sonntag auf der Couch Meister werden. Möglich macht es der Spielplan, der die Münchner schon am Samstag spielen lässt, den BVB erst am Sonntagabend. Viele Fans fragen sich: Warum ist das so? Warum werden die Partien des 33. Spieltags nicht mehr zeitgleich ausgetragen? sport.de klärt auf.

Über viele Jahre war es gang und gäbe, dass die Spiele des 33. und 34. Bundesliga-Spieltags jeweils zeitgleich ausgetragen wurden. Mit dieser beliebten Tradition hat die DFL aber bereits vor einigen Jahren gebrochen.

Schon im März 2020 teilte die Liga mit, dass der 33. Spieltag ab der Saison 2021/22 wie jeder andere gesplittet sein soll. In der vergangenen Spielzeit wurde dieser Plan erstmals in die Tat umgesetzt. Zwar gab es auch in den Jahren zuvor immer mal wieder einzelne Ausnahmen, sechs verschiedene Anstoßzeiten an einem 33. Spieltag bedeuteten jedoch ein Novum.

So wirklich laut war der Aufschrei in den Fan-Kreisen vor einem Jahr nicht. Damals waren viele Entscheidungen - allen voran die um die Meisterschaft - aber schon gefallen. Entsprechend war die "Luft raus". Das ist in dieser Saison nicht der Fall. Und so ärgern und fragen sich viele Anhänger, wieso es diese neue Regelung überhaupt gibt.

Darum spielen der FC Bayern und der BVB nicht parallel

Der Grund dafür ist wie so oft das Geld. Mehrere Anstoßzeiten bedeuten mehrere Sendetermine. Mehrere Sendetermine bedeuten mehrere Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren. Mit Abschluss des neuen TV-Vertrags Anfang 2020 entschied sich die DFL dafür, dieses Modell durchzudrücken - mit Erfolg, und zum Leidwesen vieler Fans.

"Spannung und Emotionen leiden, Fankultur wird beschnitten, die Fairness des Wettbewerbs geschädigt", erklärte das Fanbündnis "Unsere Kurve" in einer Stellungnahme. Die zeitliche Trennung der Spiele in 1. und 2. Liga bedeute "weniger Spannung, weniger Emotionen, weniger Zusammen!" Ein weiteres Mal werde der Profit über den Sport gestellt, ärgerte sich das Bündnis.

Und auch in Dortmund stößt der Spielplan nicht auf Gegenliebe. Sportchef Sebastian Kehl bezeichnete es schon vor einigen Wochen als "gewissen Nachteil", stets nachlegen zu müssen. Bereits am 31. und 32. Spieltag musste der BVB nachziehen, am 33. Spieltag droht den Schwarz-Gelben das gleiche Szenario.