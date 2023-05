Prominenter Transfer-Kandidat des FC Bayern durchgesickert

IMAGO/Claudio Benedetto / ipa-agency.n

Wechselt Adrien Rabiot (m.) zum FC Bayern?

Der FC Bayern sucht auf dem Transfermarkt nach einem neuen zentralen Mittelfeldspieler. Der Rekordmeister hat in diesem Zusammenhang offenbar einen Star von Juventus im Blick.

Laut dem Portal "calciomercato.com" ist Adrien Rabiot ein Transferkandidat beim FC Bayern. Demnach sei besonders Cheftrainer Thomas Tuchel ein Fan des 28-Jährigen, so der Tenor.

Der Coach hätte Rabiot wohl schon gerne während seiner Amtszeit beim FC Chelsea (Januar 2021 bis September 2022) verpflichtet. Nun habe Tuchel den französischen Nationalspieler ein weiteres Mal auf dem Zettel stehen.

Rabiot ist nur noch bis zum Saisonende an Juventus gebunden, weshalb dem FC Bayern ein Schnäppchen winken könnte. Die Konkurrenz schläft allerdings nicht. Manchester United und Newcastle United aus der Premier League sollen den Linksfuß ebenfalls im Visier haben.

Den Gerüchten zum Trotz lotet Juventus aber aktuell eine Ausweitung der Zusammenarbeit aus. "calciomercato.com" zufolge fordert die Spielerseite ein Jahressalär von zehn Millionen Euro netto. Eine Summe, die der italienische Erstligist so wohl nicht zahlen will. Aus diesem Grund könnte Rabiot die Turiner in diesem Sommer verlassen. Der FC Bayern dürfte die Situation jedenfalls ganz genau beobachten.

FC Bayern sucht neuen Mittelfeldmann

Die Münchner wollen sich auf dem Transfermarkt mit einem zentralen Mittelfeldspieler verstärken.

Konrad Laimer von RB Leipzig soll ablösefrei kommen. Edson Álvarez von Ajax Amsterdam befindet sich offenbar ebenfalls auf dem Radar des FC Bayern. Jedoch beschäftigt sich wohl auch Borussia Dortmund mit dem Mexikaner.

Priorität hat an der Säbener Straße aber die Suche nach einem neuen Torjäger. "Es ist offensichtlich, dass wir im Moment zu wenig Tore machen, dass wir den Stürmer, der die Dinger vorne reinhaut, nicht haben", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City.