BVB-Trainer adelt und tadelt Top-Talent

IMAGO/Patrick Ahlborn

Tyler Meiser will sich beim BVB zu einem Bundesliga-Spieler entwickeln

Innenverteidiger Tyler Meiser zählt zu den großen Talenten im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund. Sein U19-Trainer Mike Tullberg hob die Qualitäten des gerade einmal 16-Jährigen nun hervor, übte zugleich aber auch Kritik.

Tyler Meiser ist der nächste Rohdiamant, den Dortmunds U19-Trainer Mike Tullberg schleifen will. Als 16-Jähriger schaffte es der Abwehrspieler in der abgelaufenen Saison in den Kader der älteren Nachwuchsmannschaft, feierte etwa sein Debüt in der Youth League. Aktuell greift Meiser mit der U19 des BVB bei der vom DFB eingeführten Sonderspielrunde an.

Auch beim jüngsten 1:1 (0:1) gegen Fortuna Düsseldorf war Meiser mit von der Partie. Mit der Leistung war Tullberg zwar einverstanden, zufrieden gab er sich aber nicht. "Ich habe ihm gesagt, dass wir gegen bessere Gegner einige Male Probleme bekommen können", so der Däne gegenüber "Ruhr Nachrichten" über ein Gespräch mit dem Youngster direkt nach dem Schlusspfiff: "Denn er versucht alles spielerisch zu lösen, auch bei 50:50-Situationen."

Das Problem für den Trainer: Verliert Meiser den Zweikampf, läuft der gegnerische Stürmer "alleine auf unser Tor zu. Das muss er noch lernen, ist aber vollkommen normal".

BVB-Talent hat angeblich Barca-Interesse auf sich gezogen

Verbessern müsse sich der Abwehrspieler zudem im "Aufbau", da müsse "alles deutlich schneller gehen". Zwar spiele Meiser "sicher", allerdings gehe er auch "kaum Risiko ein".

Trotz der Kritik kam Tullberg nicht umhin, das Talent ausdrücklich zu loben: "Er spielt sehr clever. Bei langen Bällen gibt er dem Gegner einen Schubser, dass er kein Gleichgewicht hat."

Tyler Meiser war 2020 aus der Jugendmannschaft des SV Elversberg zum BVB gekommen. In der abgelaufenen U17-Saison zählte er überwiegend zum Stammpersonal von Trainer Karsten Gorges. Seit 2022 darf sich der 16-Jährige zudem U-Nationalspieler des DFB nennen. Für die U15 hat er zwei Spiele bestritten, für die U16 bereits sieben. "Ruhr Nachrichten" zufolge hat Meiser im vergangenen Jahr bei einem Nachwuchsturnier auf Mallorca derart überzeugt, dass anschließend bereits über ein mögliches Interesse des FC Barcelona spekuliert wurde.