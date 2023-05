Rose: FC Bayern "nicht immer konstant"

IMAGO/Michael Taeger

Marco Rose trifft mit RB Leipzig auf den FC Bayern

Trotz des jüngsten Kantersieges des FC Bayern gegen den FC Schalke 04 will Trainer Marco Rose den Fußball-Rekordmeister mit RB Leipzig ärgern.

In den vergangenen Wochen sei der kommende Gegner "auch nicht immer konstant" gewesen, "mit dem Selbstverständnis ringend", sagte Rose vor dem Duell am Samstag (18:30 Uhr).

"Eine nicht ganz so gute Nachricht für uns: Es kommt langsam in den letzten Spielen zurück", ergänzte der RB-Coach. Dennoch sei es die Aufgabe, "zu versuchen, die Problemchen, die sie in den letzten Wochen hatten, zum Vorschein zu bringen". Bayern sei eine "Top-Mannschaft" mit "Top-Qualität", für Rose sei jedoch "Überzeugung das Entscheidende in jeder Aktion".

Auch RB habe "eine Menge Qualität, offensiv wie defensiv. Wenn wir die auf den Platz bringen, können wir jeder Mannschaft Probleme machen, auch den Bayern", betonte Rose. Ob er dabei auf den angeschlagenen Stürmer Timo Werner zurückgreifen kann, ließ der RB-Coach offen.

RB Leipzig will in die Champions League

Für Leipzig geht es am vorletzten Spieltag auf Tabellenplatz drei noch um die Qualifikation für die Champions League, bei den Münchnern könnte RB am Wochenende zudem noch entscheidend in den Meisterschaftskampf zwischen dem Titelverteidiger und Borussia Dortmund eingreifen. Die Mannschaft von Thomas Tuchel liegt nur einen Zähler vor dem BVB.

"Insgesamt macht es sicherlich auch mal Spaß, wenn jemand anderes Meister wird", sagte Rose. Wer nach 34 Spieltagen aber den Titel hole, "hat es sich dann auch verdient".